logo
Русский Українська

BTC/USD

58373.70

ETH/USD

2096.30

LTC/USD

228.27

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Северной Ирландии массовые протесты: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Северной Ирландии массовые протесты: что случилось

Их причина — старый конфликт лоялистов с националистами, который обострили «Брекзит» и коронавирус

сегодня, 03:01
Автор:

Ольга Чародий

 Более 40 полицейских получили травмы в ходе беспорядков, которые продолжаются шестую ночь в столице Северной Ирландии Белфасте, а также в городах Каррикфергус и Лондондерри. Минувшей ночью участники акции протестов похитили и подожгли автобус, а также напали на фотографа газеты. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили несколько десятков правоохранителей. Как говорится в сообщении сил безопасности страны, "к погромам причастны протестантские группировки.

В Северной Ирландии массовые протесты: что случилось

Беспорядки (фото из открытых источников)

Противостояния начались после решения правоохранителей не наказывать членов партии Шин Фейн за участие в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори" Скандал вызвало также то, что, несмотря на карантин, в похоронах участвовали около 2 тысяч человек.

  Напомним, Фестиваль анонсировался в течение месяца в социальных сетях. В сообщении говорилось,    что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum — с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход  бесплатный. Только в конце марта организаторы признались, что это шутка, онако люди все равно собрались в парке, и , обнаружив сцен,   сами организовали себе праздник. На место инцидента  прибыли полицейские, которые призвали людей покинуть парк из-за сложной эпидситуации и запрета на массовые мероприятия. В ответ  собравшиеся забросали полицию банками и бутылками.

1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook. Так, одним из самых ярких приколов стал "моночип" от "Монобанка". Установить такое устройство предлагало банковское приложение каждому из клиентов. За день на такой шаг решилось несколько сотен клиентов банка. В столице анонсировали "строительство" грандиозной велотрассы и подорожание стоимости проезда в метро.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/northern-ireland-bus-hijacked-and-set-on-fire-as-disorder-continues-1.4531437#:~:text=A%20bus%20was%20hijacked%20and,Shankill%20Road%20in%20west%20Belfast.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ