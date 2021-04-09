В Северной Ирландии массовые протесты: что случилось

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Ольга Чародий
Более 40 полицейских получили травмы в ходе
беспорядков, которые продолжаются шестую ночь в столице Северной Ирландии
Белфасте, а также в городах Каррикфергус и Лондондерри. Минувшей ночью
участники акции протестов похитили и подожгли автобус, а также напали на
фотографа газеты. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили
несколько десятков правоохранителей. Как говорится в сообщении сил безопасности
страны, "к погромам причастны протестантские группировки.
Беспорядки (фото из открытых источников)
Противостояния
начались после решения правоохранителей не наказывать членов партии Шин Фейн за
участие в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской
армии Бобби Стори" Скандал вызвало также то, что, несмотря на карантин, в
похоронах участвовали около 2 тысяч человек.
Напомним,
1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook. Так, одним из самых ярких приколов стал "моночип" от "Монобанка". Установить такое устройство предлагало банковское приложение каждому из клиентов. За день на такой шаг решилось несколько сотен клиентов банка. В столице анонсировали "строительство" грандиозной велотрассы и подорожание стоимости проезда в метро.
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