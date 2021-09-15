В Тбилиси молодой парень получил 9 пуль: что известно о стрельбе

В центре Тбилиси произошла перестрелка во время которой был ранен мужчина. Известно, что стрелок сделал девять выстрелов в сторону потерпевшего. Об этом сообщает телекомпания Рустави-2.

Личность потерпевшего установлена, фото из открытых источников

Молодого грузина с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу Хечинашвили. Личность потерпевшего установлена — это 22-летний Ника Кварацхелия. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.



Сообщается, что стрелок, который открыл огонь на улице Анджапаридзе, скрылся с места происшествия на автомобиле. В полиции Тбилиси открыли уголовное производство по факту стрельбы. Причины кровавого преступления и личность нападавшего устанавливаются.



По информации Министерства внутренних дел Грузии, начали расследование покушения на умышленное убийство. Досудебное расследование проводят по статьям 18 (приготовление к преступлению и покушение на совершение преступления), 109 (умышленное убийство) и 236 Уголовного кодекса (противоправное приобретение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании прогремела стрельба. В результате, от огнестрельных ранений в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого. По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре скончалась в больнице.

Также мы писали, что в США на рэп-концерте произошла стрельба. В результате инцидента в американском городе Сан-Рафел погибли два человека и еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы каретами "скорой".





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