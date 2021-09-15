logo
Русский Українська

BTC/USD

47970.36

ETH/USD

3530.10

LTC/USD

184.41

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Тбилиси молодой парень получил 9 пуль: что известно о стрельбе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Тбилиси молодой парень получил 9 пуль: что известно о стрельбе

В Грузии посреди дня расстреляли молодого парня

сегодня, 21:50
Автор:

Козлова Альбіна

В центре Тбилиси произошла перестрелка во время которой был ранен мужчина. Известно, что стрелок сделал девять выстрелов в сторону потерпевшего. Об этом сообщает телекомпания Рустави-2.

В Тбилиси молодой парень получил 9 пуль: что известно о стрельбе

Личность потерпевшего установлена, фото из открытых источников

Молодого грузина с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу Хечинашвили. Личность потерпевшего установлена — это 22-летний Ника Кварацхелия. О состоянии его здоровья пока ничего не известно.

Сообщается, что стрелок, который открыл огонь на улице Анджапаридзе, скрылся с места происшествия на автомобиле. В полиции Тбилиси открыли уголовное производство по факту стрельбы. Причины кровавого преступления и личность нападавшего устанавливаются.

По информации Министерства внутренних дел Грузии, начали расследование покушения на умышленное убийство. Досудебное расследование проводят по статьям 18 (приготовление к преступлению и покушение на совершение преступления), 109 (умышленное убийство) и 236 Уголовного кодекса (противоправное приобретение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании прогремела стрельба. В результате, от огнестрельных ранений в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого. По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре скончалась в больнице.

Также мы писали, что в США на рэп-концерте произошла стрельба. В результате инцидента в американском городе Сан-Рафел погибли два человека и еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы каретами "скорой".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rustavi2.ge/ka/news/209541
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ