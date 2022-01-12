В Узбекистане запретили журналистам и блоггерам освещать протесты в Казахстане

Журналисты и блогеры из Узбекистана рассказали, что к ним обратились правоохранительные органы и спецслужбы. Их вызвали на разговор из-за того, что они освещают массовые протесты и беспорядки в Казахстане. Об этом сообщает узбекская служба Радио Озодлик. Один из блогеров на условиях анонимности рассказал, что запрет на освещение событий наложила Служба государственной безопасности. Другой блогер добавил, что к нему обратились сотрудники спецслужбы и участковый. Они требовали от него письменного объяснения через посты о событиях в Казахстане. Другой предоставил расписку, в которой его заставили не освещать происходящее.

Казахстан - фото из открытых источников

"Один мой друг, который работает на телевидении, сказал, что такой приказ поступил из спецслужб. Кроме того, представители Агентства информации и массовых коммуникаций тоже признались, что это приказ спецслужб", – добавил блоггер.

В то же время, центральные средства информации Узбекистана предоставляют информацию о протестах в соседнем Казахстане дозировано. По словам журналиста, оставшегося тоже анонимным, о беспорядках позволено писать только "своим" блогерам и тем, у кого есть специальное разрешение. В МВД публикацию радиостанции не комментировали. В 2021 году Узбекистан опустился в рейтинге свободы прессы. Теперь страна занимает 180-е место вместо 157-го.

Напомним, вывод контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена. Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев во вторник, 11 января. Между тем, известно, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Как может далее развиваться ситуация в Казахстане и вокруг него? Почему Запад довольно вяло реагирует на происходящее? В этих и других вопросах портал "Комментарии" разбирался вместе с экспертами.

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