Войска РФ не спешат покидать Казахстан: что задумали в Кремле и почему нет реакции Запада

Вывод контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена. Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев во вторник, 11 января. Между тем, известно, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Как может далее развиваться ситуация в Казахстане и вокруг него? Почему Запад довольно вяло реагирует на происходящее? В этих и других вопросах портал "Комментарии" разбирался вместе с экспертами.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Войны в Казахстане не будет

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский считает, что внутреннее напряжение в Казахстане будет сохраняться ещё некоторое время. Но гражданского противостояния, тем более – войны, по его мнению, скорее всего, не будет.

"Каток репрессий "зачистка" против участников заговора вскоре остановится, – прогнозирует Михаил Погребинский. – Компромисс между кланами (жузами) с помощью давления, угроз и подкупа будет найден. Но очаги сопротивления полностью подавить не удастся, они будут тлеть, пока (и если) Токаев утвердит себя как жёсткий и полноправный хозяин страны".

По словам Михаила Погребинского, Запад вяло реагирует на эту ситуацию по ряду причин.

"Во-первых, – поясняет эксперт, – Запад не имеет достаточно сильных инструментов влияния на происходящее в Казахстане. А во-вторых, заинтересован в стабильности там, так как вложил сотни миллиардов долларов в эту страну – и не хочет их потерять. Как это случилось в соседнем Кыргызстане, который просто национализировала множество активов, принадлежащих транснациональным компаниям".

Скрытое сохранение военного присутствия РФ на территории Казахстана возможно и после окончания миротворческой миссии ОДКБ

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, по результатам всех произошедших событий, не стоит воспринимать заявления Токаева излишне серьезно.

"Он явно не тот человек, который контролирует ситуацию в Казахстане, принимает решения и влияет на события. Приглашение иностранных интервентов – при этом, судя по тому, какими сомнительными доводами это решение сейчас пытаются оправдать, совершенно не рациональное – подчеркнуло его подчиненное положение, несамостоятельность и зависимость. Решения принимаются в Кремле. Только от российского руководства зависит, на какое время так называемые "миротворцы" заглянули в Казахстан", – уверен эксперт.

Он подчеркивает: из опыта мы знаем, что от российских войск крайне трудно избавиться после того, как они зашли на чужую территорию – в том числе под прикрытием "миротворчества".

"Примеры оккупированных грузинских регионов, а также сохранения российского присутствия в Приднестровье ярко об этом свидетельствуют. Кейс Карабаха – еще одна иллюстрация подобного подхода, – напоминает Николай Замикула. – Россия использует военное присутствие на территории других бывших республик Советского Союза как активы для оказания на них давления или непосредственного контроля их политики, ограничения суверенитета. Отказываться от них Москва не намерена".

При этом эксперт не исключает, что с имиджевой целью некие действия, направленные на демонстрацию вывода войск с территории Казахстана, могут быть предприняты.

"В данном случае Россия может попытаться представить себя в качестве конструктивного игрока, пришедшего на помощь партнеру в тяжелое время, и выполнившего свою задачу. Такой подход может использоваться для своеобразной "легитимизации" в глазах международного сообщества миротворческих операций под флагом ОДКБ – с целью их использования в дальнейшем в качестве инструмента российской экспансионистской политики", – поясняет Николай Замикула.

Однако, акцентирует он, нет никаких гарантий, что официальное завершение операции и какие-то демонстративные действия, призванные создать картинку о выводе войск, будут означать их реальный вывод.

"В конце концов, мы ведь точно не знаем масштабы реальной интервенции. Поэтому скрытое сохранение военного присутствия РФ на территории Казахстана вполне возможно. Либо – нельзя исключать вариант, что после завершения так называемой "миротворческой" операции казахские власти легитимизируют их размещение другим способом (в рамках каких-то общих проектов ОДКБ, "контртеррористической" борьбы и т.д.)", – говорит эксперт.

Он уверен, что Запад должен дать адекватную оценку сложившейся ситуации – которая со стороны выглядит как еще один этап политики "собирания земель", реализуемой Кремлем.

"Однако западное влияние на регион ограничено – особенно если речь идет о военно-политическом аспекте. Центральная Азия зажата между РФ и КНР – и именно они играют там ключевую роль. У Запада не хватает инструментов для вмешательства в дела региона – а после событий в Афганистане, возможно, и желания, – считает Николай Замикула. – Не помогает и тот факт, что российские войска были введены на территорию Казахстана по запросу международно признанных властей этого государства – что создает данной интервенции вид законных действий".

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