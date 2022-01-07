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В Венгрии обстреляли грузовик с мигрантами

Грузовик пересек границу, однако после этого из-за повреждений был вынужден остановиться

сегодня, 20:32
Автор:

Ольга Чародий
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Венгерская полиция заявила о прорыве границы машиной с нелегальными мигрантами, в результате чего пришлось применить оружие. Об этом сообщает международное издание Fourals. Полиция округа Диор-Моушн-Шопрон сообщила, что патрульные в приграничной деревне Харка заметили грузовик, который двигался на большой скорости к пограничному переходу с Австрией. Офицер полиции приказал ей остановиться для осмотра, но она только увеличила скорость. Это вынудило полицию открыть огонь.

В Венгрии обстреляли грузовик с мигрантами

Венгрия - фото из открытых источников

Несмотря на это, грузовик пересек границу, однако после этого из-за повреждений был вынужден остановиться. Австрийская полиция задержала ее водителя – египтянина, а также около 30 пассажиров, скрывшихся в багажнике грузовика. Их гражданство пока неизвестно. Согласно данным полиции, в последние недели 2021 года власти Венгрии еженедельно задерживали 2000-2500 мигрантов к южным границам страны с Сербией и Румынией. В 2015 году Венгрия построила забор вдоль границы с Сербией, чтобы предотвратить въезд мигрантов.

Напомним, нелегальные мигранты из Беларуси предприняли очередную попытку прорыва польской границы. Этой ночью они собрались в группу из 36 человек и атаковали пограничников. "После полуночи на участке, охраняемом подразделением пограничной службы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал", — написали пограничники в Twitter. Перед таким многочисленным прорывом попытку пересечь польско-белорусскую границу предприняли группа из шести человек. Однако она не удалась.





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Источник: https://www.fourals.com/2022/01/07/hungarian-police-shoot-at-truck-carrying-illegal-immigrants/
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