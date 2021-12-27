Мигранты из Беларуси пытались прорвать польскую границу: пограничников забросали камнями

Нелегальные мигранты из Беларуси предприняли очередную попытку прорыва польской границы. Этой ночью они собрались в группу из 36 человек и атаковали пограничников. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

36 мигрантов из Беларуси пытались прорвать польскую границу. Фото из Twitter

"После полуночи на участке, охраняемом подразделением пограничной службы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал", — написали пограничники в Twitter.

Перед таким многочисленным прорывом попытку пересечь польско-белорусскую границу предприняли группа из шести человек. Однако она не удалась.

Напомним, польские пограничники по-прежнему жалуются на усилия мигрантов пересечь границу. Кроме того, они не меняют свою тактику — действуют организованными группами, пытаются навредить польским офицерам, бросая в них тяжелыми предметами.

В настоящее время польская сторона начала строить стену на границе с Беларусью, чтобы физически умерить поток мигрантов из соседней страны. Об этом можно почитать здесь: Польша будет строить стену от Украины: почему поляки замуровывают границу

Напомним, кризис на польско-белорусской границе обострился после резкой международной реакции на случай, когда белорусские спецслужбы принудительно приземлили в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился журналист-оппозиционер Роман Протасевич. Получив санкции и обострение изоляции, Александр Лукашенко заявил, что больше "не будет удерживать трафик наркотиков и мигрантов на своей границе". И уже в начале ноября в границу Польши начали прибывать многочисленные группы мигрантов, поселявшихся в целые лагеря.







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© Comments.ua Польша будет строить стену от Украины: почему поляки заделывают границуИсточник: https://world.comments.ua/ru/news/eu/polscha-buduvatime-stinu-vid-ukraini-chomu-polyaki-zamurovuyut-kordon-690744.html © Comments.ua

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