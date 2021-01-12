В Японии задержали серийного вора унитазов

Преступления, в частности, кражи, порой носят достаточно курьезный характер. Необычного воришку, который отдавал предпочтение определенным сантехническим изделиям наконец-то удалось задержать правоохранителям Японии. Это дело, которое уже получило широкую огласку и популярность, полицейские окрестили "Делом бога туалетов".

Унитаз/фото gazeta.ru

Все дело в том, что неизвестный злоумышленник имел определенную избирательность — на протяжении нескольких месяцев он воровал унитазы. Серийные похищения "белых друзей" проходили в префектуре Тиба.

На стройках в городе Фунабаси стали пропадать унитазы. Первая такая кража произошла еще в октябре 2020 года. Строители во время очередной смены на объекте в Фунабаси не обнаружили унитаз, который был установлен днем ранее. Затем кражи повторились на соседнем участке. Всего с октября было украдено 18 унитазов.

Полицейские занимались поимкой злоумышленника несколько месяцев, однако преступник был неуловим и продолжал творить свои злодеяния. В конце-концов правоохранителям удалось выйти на след любителя чужих унитазов — им оказался 26-летний офисный работник. Мужчина признался в кражах и рассказал, что украденные изделия он сдавал в комиссионные магазины, полученные деньги тратил на себя. Полицейские не раскрывают, что помогло им вычислить вора — возможно о нем сообщил один из владельцев магазинов подержанных вещей, ведь не так уж часто один и тот же человек приносит на продажу подержанные унитазы.

Как сообщал портал "Комментарии", в 30 километрах от французского города Бон произошла не совсем типичная погоня полицейских за ворами. Преступники оборонялись от правоохранителей бутылками дорого вина.

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