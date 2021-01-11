Во Франции во время погони воры кидались в полицейских бутылками дорогого вина: что произошло

В 30 километрах от французского города Бон произошла не совсем типичная погоня полицейских за ворами. Преступники оборонялись от правоохранителей бутылками дорого вина. Об этом пишет The Guardian.

Во Франции грабители забросали полицейских бутылками вина - фото: из открытых источников

Так, примерно в 5 часов утра грабители пробрались в винный погреб отеля Relais Château и вынесли из него несколько сотен бутылок вина на общую сумму 350 тысяч евро. После того как сработала сигнализация, владелец отеля проснулся, и сразу же направился к винному погребу. К тому моменту банда преступников собиралась выезжать на своем фургоне с места преступления. Поняв, что его ограбили, владелец отеля сел в свою машину и погнался за грабителями, по дороге вызывая полицию.

Вскоре к погоне присоединились правоохранители. Однако в момент, когда они почти приблизились к фургону преступников, те начали бросать в их машину награбленные бутылки вина. В итоге воры врезались в дорожное ограждение, оставили свою машину, а сами бросились бежать. Поймать преступников так и не удалось. Их поисками сейчас занимается полиция.

К слову, за 24 часа это было уже второе ограбление этого пятизвездочного отеля. В первом случае грабители также вынесли из винного погреба алкоголь на общую сумму 2000 тысяч евро. За сутки отель был ограблен на 550 тысяч евро. На данный момент устанавливается, связаны ли между собой эти кражи.

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