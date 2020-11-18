Военные корабли НАТО покинули Черное море (фото)

Четыре военных корабля, входящих в НАТО, прошли один за другим через Босфор и вышли в Мраморное море. Они прибыли из Черного моря около 8:00 утра.

Фото: NTV

Сначала в пролив Босфор вошел минно-охотничий корабль ВМС Турции M261 Borda TCG "Эдремит", за которым последовало судно поддержки ВМС Греции "Алиакмон" с бортовым номером A470. Вслед за греческим кораблем в Босфор вошли минные корабли французского флота с итальянским номером M5556 Borda "Альгеро" и M645 Borda. Катер береговой охраны под управлением регионального командования Мраморного моря и пролива сопровождал военные корабли в переходе через Босфор.





Ранее "Комментарии" сообщали, что согласно законопроекту, принятому Всекитайским собранием народных представителей, береговой охране Китая будет разрешено использовать все необходимые средства, включая оружие, для остановки или предотвращения угроз со стороны иностранных суден. Персоналу береговой охраны разрешат подниматься на борт и инспектировать иностранные суда, работающие в юрисдикционных водах Китая.





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