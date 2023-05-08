Жара и засуха: в Испанию пришло глобальное потепление

Солнечная Испания, которая является одной из самых популярных стран среди туристов со всего мира, привлекла в прошлом месяца внимание ученых со всех уголков планеты. Так, если верить недавнему сообщению Associated Press, апрель 2023 года был признан самым жарким месяцем в Испании за всю историю наблюдений, которые начались в 1961 году.

фото тематическое, из открытых источников

Государственное метеорологическое агентство, более известное как AEMET на днях сообщило, что средняя дневная температура в Испании составила 14,9 градусов по Цельсию. Этот показатель, как оказалось, выше среднего на 3 градуса. Как сообщили в ведомстве, средняя максимальная температура в апреле выросла почти на 5 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Помимо всего прочего, апрель в этом году в Испании стал еще и самым засушливым. Так, обычно в это время выпадает ежегодно почти одинаковое количество осадков, однако в 2023 году от их среднего объема выпала лишь пятая часть.

Если говорить более глобально, то 2022 год был признан в Испании самым жарким за все время наблюдений. Таким образом, выходит, что глобальное потепление, как бы тихо и аккуратно о нем не говорили ученые, все-таки приближается, и сложившаяся ситуация вокруг Испании тому доказательство.

Напомним, ранее наше издание сообщало об ужасающем инциденте, который случился в знаменитой немецкой клинике. Так, правоохранительными органами Берлина был задержан именитый кардиолог, который на протяжении последних двух лет преднамеренно убивал своих пациентов, вводя им завышенную дозу седативного средства. Сегодня состоится первое слушание по делу горе-доктора.