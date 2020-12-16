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Жесткий карантин: на Филиппинах жителей обязали носить защитные щитки

Защитные щитки нужно будет носить во всех общественных местах

сегодня, 10:20
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Филиппин ввели новое правило. Отныне все жители страны кроме маски, должны в обязательном порядке носить и защитные щитки на все лицо. Такую защиту нужно надевать во всех общественных местах.

Жесткий карантин: на Филиппинах жителей обязали носить защитные щитки

Власти Филиппин ввела обязательное ношение защитных щитков. Фото: habr

Накануне нововведения щитки носили работники магазинов и граждане, которые посещали торговые центры и закрытые помещения.

Таким образом власти Филиппин решили предотвратить новую волну заражений на коронавирус во время новогодних праздников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения доказывала, что пластиковые щитки не способны уберечь человека от заражения COVID-19, особенно в том случае, если поблизости без маски находится больной на коронавирус.

Напомним, что на Филиппинах за весь период пандемии заболели 451 839 граждан. Из них 418 000 человек выздоровели, 8812 пациентов — умерли.

Также сообщаем, что эксперты из Всемирной организации здравоохранения в Китае будут расследовать происхождение коронавируса. Городом, в который в первую очередь отправятся эксперты, скорее всего, станет Ухань. Есть предположение, что вирус пошел именно оттуда и передался человеку от зараженного животного. По приезду в Китай команда экспертов должна обязательно пробыть две недели на карантине. После этого ученые приступят к работе. К слову, ограничений для них в исследованиях никаких не будет. В целом эксперты планируют провести в Китае 4-5 недель.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как понять, что ребенок заразился коронавирусом, если один из членов семьи оказался больным.


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Источник: https://healthnews.24tv.ua/filippinah-zhiteliv-zobovyazali-nositi-zahisni-shhitki_n1487366
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