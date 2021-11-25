Житель Австрии нашел метеорит, которому 4,6 миллиарда лет

Камень, который еще в 2015 году обнаружили в одном из парков Австралии, оказался метеоритом. Таким образом, случайная находка стала настоящим "научным чудом" из космоса. Как пишет Science Times, метеорит нашел Дэвид Холе с помощью металлоискателя. Мужчина занимался поисками золота и наткнулся на камень весом 17 килограммов, который не походил на другие. Поле решил, что на нем могут быть золотые самородки и забрал домой. Дэвид пилил и сверлил камень и даже обливал кислотой, но это никак не повлияло на его цельность.

Австрия (фото из открытых источников)

Геологи, исследовавшие загадочный камень, назвали его чудом. Метеорит получил название Мэриборо в честь города, где его обнаружили. По предварительным данным, его возраст составляет 4,6 млрд лет. От камня удалось отпилить образец с помощью сверхтвердой алмазной пилы. Как говорится в научной статье, в его составе высок процент железа и никеля, относящий его к хондритам H5 – наиболее распространенным метеоритам.

Напомним, в Канаде метеорит пробил крышу дома. Как стало известно, инцидент произошел 4 октября в канадском городе Голден, что на юго-востоке страны. Сообщается, что осколок метеорита рухнул рядом с головой местной жительницы. Космический камень пробил крышу дома и приземлился прямо на подушку. Женщина проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит камень. Отмечается, что канадка не получила никаких ранений. Обломок небесного тела женщина планирует сохранить на память своим внукам.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили метеорит, старше чем наша планета. Небольшой камень был найден в поле в Глостершире. Он оказался обломком древнего небесного тела. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, что примерно равно возрасту Солнечной системы. Метеорит мог прилететь к нам с орбиты Марса. Микроскопист Шон Фаулер говорит, что состав этого небесного тела отличается от всего, что можно найти на нашей планете.

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