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Житель Австрии нашел метеорит, которому 4,6 миллиарда лет

Метеорит получил название Мэриборо в честь города, где его обнаружили

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий
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Камень, который еще в 2015 году обнаружили в одном из парков Австралии, оказался метеоритом. Таким образом, случайная находка стала настоящим "научным чудом" из космоса. Как пишет Science Times, метеорит нашел Дэвид Холе с помощью металлоискателя. Мужчина занимался поисками золота и наткнулся на камень весом 17 килограммов, который не походил на другие. Поле решил, что на нем могут быть золотые самородки и забрал домой. Дэвид пилил и сверлил камень и даже обливал кислотой, но это никак не повлияло на его цельность.

Житель Австрии нашел метеорит, которому 4,6 миллиарда лет

Австрия (фото из открытых источников)

Геологи, исследовавшие загадочный камень, назвали его чудом. Метеорит получил название Мэриборо в честь города, где его обнаружили. По предварительным данным, его возраст составляет 4,6 млрд лет. От камня удалось отпилить образец с помощью сверхтвердой алмазной пилы. Как говорится в научной статье, в его составе высок процент железа и никеля, относящий его к хондритам H5 – наиболее распространенным метеоритам.

Напомним, в Канаде метеорит пробил крышу дома. Как стало известно, инцидент произошел 4 октября в канадском городе Голден, что на юго-востоке страны. Сообщается, что осколок метеорита рухнул рядом с головой местной жительницы.  Космический камень пробил крышу дома и приземлился прямо на подушку. Женщина проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит камень.  Отмечается, что канадка не получила никаких ранений. Обломок небесного тела женщина планирует сохранить на память своим внукам. 

Ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили метеорит, старше чем наша планета. Небольшой камень был найден в поле в Глостершире. Он оказался обломком древнего небесного тела. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, что примерно равно возрасту Солнечной системы. Метеорит мог прилететь к нам с орбиты Марса. Микроскопист Шон Фаулер говорит, что состав этого небесного тела отличается от всего, что можно найти на нашей планете.



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Источник: https://www.sciencetimes.com/articles/34635/20211122/mysterious-indestructible-rock-kept-melbourne-man-scientific-marvel-according-geologist.htm
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