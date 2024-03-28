В следственном комитете страны-агрессора заявили о том, что они якобы получили доказательства относительно причастности Украины к теракту в "Крокусе". В частности, там отметили, что задержанные террористы имели связь с "украинскими националистами".

Теракт в "Крокусе"

Россияне сообщили, что такие доказательства они получили во время работы с задержанными террористами, а также после того, как были исследованы изъятые у них технические устройства и проанализированы финансовые операции.

Более того, в Следкоме Российской Федерации сделали громко заявление о том, что якобы террористы получали деньги, поступавшие им именно с территории Украины.

При этом, как отметил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News упреки России и ее диктатора Владимира Путина в том, что к теракту в "Крокусе" причастна Украина, выглядят смешно. Хотя, добавил президент, кремлевского диктатора это совсем не беспокоит, ведь он любой ценой пытается оправдать свою агрессию против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что Украина точно имеет отношение к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии об этом же сказал и глава ФСБ. По его словам, прямым доказательством того, что к теракту причастна Украина есть то, что исламисты пытались бежать на территорию Украины, где их якобы должны были встречать как героев. Однако эту информацию опроверг Александр Лукашенко, заявивший, что сначала террористы хотели попасть на территорию Беларуси.

Вместе с тем, спикер российского МИД Мария Захарова заявила , что к теракту в "Крокусе" причастны Соединенные Штаты.