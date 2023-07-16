Абсолютно не нужны: У Зеленского отреагировали на покушение на Симоньян и Собчак

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с покушением на российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Подоляк заявил, что "они абсолютно не нужны" для Украины.

Ксения Собчак и Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

В эфире национального телемарафона Подоляк отреагировал на информацию, которую распространили российские СМИ по ФСБ РФ, спасшее от покушения на жизнь Симоньян и Собчак. Якобы, за этим стояли украинские спецслужбы.

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"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют", – сказал Подоляк.

По его словам, Ксения Собчак и Маргарита Симоньян не играют важных ролей в войне между Украиной и Россией. Подытоживая Подоляк пояснил, что нет смысла украинским спецслужбам проводить операции по возможной ликвидации российской журналистки или пропагандистки.

Михаил Подоляк считает, что всю информацию, которую распространяют Собчак и Симоньян, делают это на свою "достаточно странную аудиторию".

Напомним, что по информации росСМИ в РФ были задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые следили за местом жительства и работы Ксении Собчак и Маргариты Симоньян. В ходе обыска ФСБ РФ нашли у них автоматы, дубинки, ножи, наручники и другие средства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писал о Илона Маска, критически отреагировавшая на новые поставки оружия для Украины. Ранее американский миллиардер высказывался о медленном контрнаступлении ВСУ. Это не первый раз Маск повторяет и популяризирует российские нарративы. После подрыва дамбы на Каховской ГЭС Маск распространил видео американского ведущего, заявлявшего, что за взрывами стоит Украина.