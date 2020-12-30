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"Агент правительств одновременно нескольких стран" - Жириновский высказался о Навальном

По мнению Жириновского, Навальный является агентом нескольких стран

сегодня, 22:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Владимир Жириновский высказался о Навальном. По его словам оппозиционный деятель России не вернется на Родину, так как много наговорил и наделал, а теперь его ждет колония строгого режима.

"Агент правительств одновременно нескольких стран" - Жириновский высказался о Навальном

Также лидер ЛДПР сделал вывод о том, что Навальный является агентом, работающим на правительства нескольких стран — Германию, Соединенные Штаты Америки и Великобританию. К такой мысли Жириновский пришел после того, как Алексея Навального перевозили из аэропорта Берлина в клинику "Шарите".

Скандальный политик предлагает Навальному остаться за границей, поскольку в России ему не на что надеяться — он не сможет участвовать ни в выборах, ни в других политических кампаниях. Кроме того, российскому оппозиционеру рано или поздно должно стать стыдно. За что — непонятно. 

"Я думаю, что наши правоохранительные органы имеют сценарий, как окончательно пресечь его антироссийскую деятельность", — подчеркнул Жириновский.


Ранее "Комментарии" писали о том, что Следственный комитет России возбудил уголовный процесс против российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.  По словам представителей ведомства, Навальным и его окружением в качестве пожертвований было собрано более полумиллиарда рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, 356 млн рублей из которых Навальный потратил на личные цели

Кроме того, порталу стало известно о том, что Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы. По его мнению, когда ВСУ нападет на Крым и Донбасс, армия РФ уничтожит украинскую армию. На помощь украинцам придут вооруженные силы Польши, которые также будут уничтожены великой и могучей Россией.



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Источник: https://t.me/rt_russian/55509
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