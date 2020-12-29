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Главная Новости Мир Россия На Навального завели уголовное дело - обвиняют в мошенничестве
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На Навального завели уголовное дело - обвиняют в мошенничестве

Теперь, по законодательству Российской Федерации, оппозиционному деятелю грозит до 10 лет лишения свободы

сегодня, 21:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Следственный комитет России возбудил уголовный процесс против российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. 

На Навального завели уголовное дело - обвиняют в мошенничестве

По словам представителей ведомства, Навальным и его окружением в качестве пожертвований было собрано более полумиллиарда рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, 356 млн рублей из которых Навальный потратил на личные цели — приобретение личного имущества и материальных ценностей, а также на оплату расходов, в том числе отдыха за границей. 

Теперь, по законодательству Российской Федерации, оппозиционному деятелю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого выразил заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского президента. Также лидер России назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в адрес Кремля.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Алексей Навальный подал иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Об этом говорится в реестре Пресненского районного суда города Москвы. Ранее российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. 


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Источник: https://sledcom.ru/news/item/1526952/
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Обусуждения

валентина

сегодня, 21:29

Что-то долго собирались. Надо было прямо из Шарите в кутузку... А то еще и звонить отравителям начал, дискредитировал ФСБ! Всех оппозиционеров - в тюрьму!

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