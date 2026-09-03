Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистское сообщение к очередной годовщине завершения Второй мировой войны, использовав советские цитаты для демонстрации своих современных имперских амбиций. Сегодня, на фоне резкого обострения отношений Москвы со странами Запада и Азиатского региона, риторика российского военного ведомства по Берлину и Токио выглядит не как дань памяти, а прямое геополитическое запугивание. В тексте страны, которые сейчас активно поддерживают международное право, снова клеймятся как потенциальные источники опасности.

Лавров и Путин

"Отныне мы можем считать наше Отечество избавленным от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке", — цитирует Минобороны РФ исторические советские лозунги, проектируя их на нынешнюю карту противостояния.

Эти слова звучат особенно угрожающе сегодня, когда Кремль регулярно обвиняет Германию в "милитаризации" через помощь Украине, а Японию — во "враждебном курсе" из-за усиления санкций и совместных учений с НАТО в Тихом океане.

"Это был закономерный финал, — цинично отмечают в российском ведомстве, намекая на судьбу стран, не подчиняющихся воле Москвы. — 3 сентября 1945 года была поставлена точка в самой кровопролитной войне в истории. Вторая Мировая война завершилась полной капитуляцией милитаристской Японии".

Используя пафосные лозунги о прошлом, нынешний российский режим пытается оправдать свою агрессивную политику на два фронта — европейский и азиатский. Современная Россия стремится запугать Германию и Японию, напоминая о событиях прошлого века как готовности повторить подобные сценарии.

"Низкий поклон нашим дедам за то, что выстояли, победили и вернули мир, — резюмируют в сообщении МО РФ, манипулируя понятием "мира" на фоне собственных захватнических войн. – Мы помним. Ваш подвиг бессмертен".

Эксперты отмечают, что подобные публикации являются частью более широкой стратегии Кремля по устрашению ключевых партнеров Украины, чтобы заставить их снизить уровень оборонной поддержки Киева и ослабить санкционное давление.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев уже открыто угрожает Германии ударами и ликвидацией европейских чиновников.