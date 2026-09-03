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Недилько Ксения
Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистское сообщение к очередной годовщине завершения Второй мировой войны, использовав советские цитаты для демонстрации своих современных имперских амбиций. Сегодня, на фоне резкого обострения отношений Москвы со странами Запада и Азиатского региона, риторика российского военного ведомства по Берлину и Токио выглядит не как дань памяти, а прямое геополитическое запугивание. В тексте страны, которые сейчас активно поддерживают международное право, снова клеймятся как потенциальные источники опасности.
Лавров и Путин
Эти слова звучат особенно угрожающе сегодня, когда Кремль регулярно обвиняет Германию в "милитаризации" через помощь Украине, а Японию — во "враждебном курсе" из-за усиления санкций и совместных учений с НАТО в Тихом океане.
Используя пафосные лозунги о прошлом, нынешний российский режим пытается оправдать свою агрессивную политику на два фронта — европейский и азиатский. Современная Россия стремится запугать Германию и Японию, напоминая о событиях прошлого века как готовности повторить подобные сценарии.
Эксперты отмечают, что подобные публикации являются частью более широкой стратегии Кремля по устрашению ключевых партнеров Украины, чтобы заставить их снизить уровень оборонной поддержки Киева и ослабить санкционное давление.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев уже открыто угрожает Германии ударами и ликвидацией европейских чиновников.