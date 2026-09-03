Міністерство оборони РФ опублікувало пропагандистський допис до чергової річниці завершення Другої світової війни, використавши радянські цитати для демонстрації своїх сучасних імперських амбіцій. Сьогодні, на тлі різкого загострення відносин Москви з країнами Заходу та Азіатського регіону, риторика російського військового відомства щодо Берліна та Токіо виглядає не як данина пам'яті, а як пряме геополітичне залякування. У тексті країни, які зараз активно підтримують міжнародне право, знову тавруються як потенційні джерела небезпеки.

Лавров і Путін

"Віднині ми можемо вважати нашу Вітчизну позбавленою від загрози німецької навали на заході та японської навали на сході", — цитує Міноборони РФ історичні радянські гасла, проєктуючи їх на теперішню карту протистояння.

Ці слова звучать особливо загрозливо сьогодні, коли Кремль регулярно звинувачує Німеччину у "мілітаризації" через допомогу Україні, а Японію — у "ворожому курсі" через посилення санкцій та спільні навчання з НАТО у Тихому океані.

"Це був закономірний фінал, — цинічно зазначають у російському відомстві, натякаючи на долю країн, які не підкоряються волі Москви. — 3 вересня 1945 року було поставлено крапку в найкровопролитнішій війні в історії. Друга Світова війна завершилася повною капітуляцією мілітаристської Японії".

Використовуючи пафосні гасла про минуле, нинішній російський режим намагається виправдати власну агресивну політику на два фронти — європейський та азійський. Сучасна Росія прагне залякати Німеччину та Японію, нагадуючи про події минулого століття як про готовність повторити подібні сценарії.

"Низький уклін нашим дідам за те, що вистояли, перемогли і повернули мир, — резюмують у дописі МО РФ, маніпулюючи поняттям "миру" на тлі власних загарбницьких воєн. — Ми пам'ятаємо. Ваш подвиг безсмертний".

Експерти зазначають, що подібні публікації є частиною ширшої стратегії Кремля із залякування ключових партнерів України, аби змусити їх знизити рівень оборонної підтримки Києва та послабити санкційний тиск.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дмитро Медведєв вже відкрито погрожує Німеччині ударами та ліквідацією європейських чиновників.