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Недилько Ксения
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами на адресу Німеччини та європейських лідерів, закликавши завдати ударів по німецьких оборонних заводах і потягах, якими іноземні політики їздять до Києва. Російський посадовець назвав звинувачення Берліна у диверсіях на летовищі Лейпцига "вигаданими", проте одразу ж заявив, що ФРН заслуговує на жорсткіше покарання. Також Медведєв відреагував на попередження України щодо небезпеки польотів над Росією, звинувативши Захід у спонсоруванні "державного тероризму".
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв не лише відкинув ці закиди, а й перейшов до відкритих закликів до руйнування промисловості європейської країни.
На думку російського посадовця, Кремль має діяти значно радикальніше на міжнародній арені.
Крім погроз на адресу Німеччини, представник країни-агресорки прокоментував нещодавні попередження української влади про те, що повітряний простір Росії став небезпечним для цивільної авіації через масові атаки дронів.
Він запевнив своїх підписників, що Москва не збирається йти на жодні компроміси у цьому питанні: "З терористами переговорів не ведуть і відповідають на їхні дії зустрічною відплатою".
Наостанок заступник голови радбезу РФ спробував залякати лідерів Європейського Союзу, які регулярно відвідують українську столицю для переговорів та демонстрації солідарності.
Свій агресивний допис російський чиновник завершив прямим натяком на можливі замахи під час дипломатичних візитів, цинічно зазначивши:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська журналістка Ксенія Собчак виступила із різкою критикою нової заяви Президента України Володимира Зеленського щодо небезпеки авіапольотів над територією РФ через українські безпілотники.