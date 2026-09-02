«Заслужили прямого удару»: Медведєв відкрито погрожує Німеччині

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами на адресу Німеччини та європейських лідерів, закликавши завдати ударів по німецьких оборонних заводах і потягах, якими іноземні політики їздять до Києва. Російський посадовець назвав звинувачення Берліна у диверсіях на летовищі Лейпцига "вигаданими", проте одразу ж заявив, що ФРН заслуговує на жорсткіше покарання. Також Медведєв відреагував на попередження України щодо небезпеки польотів над Росією, звинувативши Захід у спонсоруванні "державного тероризму".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв не лише відкинув ці закиди, а й перейшов до відкритих закликів до руйнування промисловості європейської країни.

"З урахуванням неонацистського, люто русофобського курсу нинішнього керівництва Німеччини вигадана диверсія — найслабша форма покарання за їхні гріхи", — заявив Медведєв, коментуючи розслідування інциденту в аеропорту Лейпцига.

На думку російського посадовця, Кремль має діяти значно радикальніше на міжнародній арені.

"Вони заслуговують на прямий удар по всіх німецьких виробництвах військової техніки для бандерівської кліки", — підкреслив він, додавши, що під прицілом цілком ймовірно можуть опинитися "і деякі інші місця в Берліні".

Крім погроз на адресу Німеччини, представник країни-агресорки прокоментував нещодавні попередження української влади про те, що повітряний простір Росії став небезпечним для цивільної авіації через масові атаки дронів.

"Глава держави вже визначив їх як заявку бандерівського режиму на державний тероризм", — висловився Медведєв щодо українських безпілотників, транслюючи позицію Володимира Путіна.

Він запевнив своїх підписників, що Москва не збирається йти на жодні компроміси у цьому питанні: "З терористами переговорів не ведуть і відповідають на їхні дії зустрічною відплатою".

Наостанок заступник голови радбезу РФ спробував залякати лідерів Європейського Союзу, які регулярно відвідують українську столицю для переговорів та демонстрації солідарності.

"І ще у будь-якого терору є спонсори. Наразі це глави західних країн, насамперед — європейських", — безапеляційно заявив Медведєв.

Свій агресивний допис російський чиновник завершив прямим натяком на можливі замахи під час дипломатичних візитів, цинічно зазначивши:

"А вони часто їздять до Києва потягом…" .

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська журналістка Ксенія Собчак виступила із різкою критикою нової заяви Президента України Володимира Зеленського щодо небезпеки авіапольотів над територією РФ через українські безпілотники.