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Актриса из популярного сериала "Ранетки" сделала циничное заявление об украинцах (ВИДЕО)

Валерия Козлова еще раз поддержала нападение РФ на Украину.

17 июля 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российская актриса Валерия Козлова, известная по сериалу "Ранетки", сделала ряд абсурдных заявлений об украинцах, поддерживая полномасштабное вторжение России в Украину. В интервью одному из пропагандистских пабликов она выразила мнение, что все жители Украины – россияне.

Актриса из популярного сериала "Ранетки" сделала циничное заявление об украинцах (ВИДЕО)

Актриса Валерия Козлова (фото из открытых источников)

Козлова заявила, что граждане, выехавшие с оккупированных территорий или эмигрировавшие из России, уже не являются "их людьми". Она также сказала, что украинцы, по ее мнению, получили паспорта, но на самом деле не украинцы, поскольку якобы забыли свои корни.

"Все, кто должен был уехать, уже уехали. Это не наши люди! Как написано в Библии: 'Время жатвы, отделение зерен от плевел'. Часто у всех возникает вопрос: 'А почему мы туда лезем? Как это нас касается?' Да, чужая страна, но там живут наши люди, там живут россияне. Все мы были россиянами.

Интересно, что отец актрисы родом из Черкасс, однако она, кажется, забыла о своих собственных корнях, гордясь жизнью в стране-агрессоре. Валерия регулярно выражает свою поддержку Кремлю, однажды даже опубликовав фото Путина, назвав его лучшим президентом. Кроме того, она активно помогает российским кафиров на фронте, собирая средства и направляя им помощь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса цинично пожаловалась на украинцев . Российская знаменитость Валентина Талызина, также одобряющая кровавую политику Кремля, высказалась об украинцах. В одном из своих интервью актриса вспомнила, как много лет назад посетила Запад Украины и посетовала на то, что с ней не хотели общаться по-русски.



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Источник: https://t.me/echofm_online/17396
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