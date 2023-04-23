Алексей Данилов назвал единственный аргумент, понимающий Кремль

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Моесеенко Валентина
Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент. Не следует Украину постоянно сажать за стол переговоров, просто необходимо дать достаточное количество оружия. С таким призывом к западным чиновникам выступил на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут "Комментарии".
Россия слышит мало и аргументов тоже
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Алексей Данилов убежден, что если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом.
При этом он считает, что дальнейшая судьба как Путина, так и кремлевской диктатуры уже определена и вовсе не оптимистична для них.
Как писали "Комментарии", Россию уже поглощает волна тяжких преступлений. Всплеск вызван возвращением домой военнослужащих с посттравматическим синдромом, участвовавшим в агрессии против Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.
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