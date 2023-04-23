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Алексей Данилов назвал единственный аргумент, понимающий Кремль

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины призвал дружественные страны не педалировать переговоры с РФ

сегодня, 21:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент. Не следует Украину постоянно сажать за стол переговоров, просто необходимо дать достаточное количество оружия. С таким призывом к западным чиновникам выступил на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут "Комментарии".

Алексей Данилов назвал единственный аргумент, понимающий Кремль

Россия слышит мало и аргументов тоже


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"Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать на стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения”, – написал он.

Алексей Данилов убежден, что если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом.

" Формулу Победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения известна ", – настаивает секретарь СНБО .

При этом он считает, что дальнейшая судьба как Путина, так и кремлевской диктатуры уже определена и вовсе не оптимистична для них.

утин исчерпал свой временной предел. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала ", – резюмирует Данилов .

Как писали "Комментарии", Россию уже поглощает волна тяжких преступлений. Всплеск вызван возвращением домой военнослужащих с посттравматическим синдромом, участвовавшим в агрессии против Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

Читайте на сайте "Комментарии" — рашисты устроили между собой перестрелку: Есть жертвы.



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