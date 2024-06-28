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Алсу сделала заявление после развода и показала своего сына

Певица Алсу отметила свой день рождения и показала фотографию самых близких ей людей

28 июня 2024, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения, опубликовав фотографию с самыми близкими ей людьми на своей странице в Instagram. На снимке видны ее младший сын Рафаэль и дочери Микелла и Сафина, но ее мужа Яна Абрамова среди них нет.

Алсу сделала заявление после развода и показала своего сына

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Алсу подчеркнула важность семьи, имея в виду своих детей, и отметила, что жизнь прекрасна, и она учится ценить каждое мгновение. Она также отметила, что не жалеет ни о каком событии в своей жизни, ведь каждое из них имеет определенный смысл и делает его сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Певица подчеркнула, что сейчас проживает свой лучший возраст и теперь точно понимает свои желания и цели.

Алсу выразила благодарность своим родителям и детям, признавшись, что испытывает абсолютное счастье. Она также отметила, что впереди ее ждет много интересного и теперь по-настоящему понимает фразу "В** лет жизнь только начинается!"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома российская певица впервые прокомментировала развод с мужем после 18 лет брака. Журналисты российских пропагандистских СМИ следили певицу Алсу и захотели узнать подробности ее личной жизни. При этом их заинтересовали подробности развода с пока еще мужем исполнительницы Яном Абрамовым.

Как сообщает Стархит, знаменитость появилась на пре-пате фестиваля Best Music Fest на 84 этаже в одном из офисов башни "Око" в Москва-Сити, само событие будет проходить в Дубае в первых числах ноября.

Во время вечеринки Алсу была в хорошем настроении и выглядела роскошно. На озвученный вопрос о грядущих переменах в личной жизни, Алсу несколькими словами ответила, что у звезды все хорошо и обсуждать свой развод она не будет.
 



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