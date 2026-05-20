Амбициозные планы Путина полностью провалились: Арестович о визите главы Кремля в Китай
НОВОСТИ

Амбициозные планы Путина полностью провалились: Арестович о визите главы Кремля в Китай

Бывший советник Офиса президента Арестович о провальном визите Путина в Китай

20 мая 2026, 22:49
Кречмаровская Наталия

Президент России Владимир Путин посетил Китай по приглашению лидера Си Цзиньпина. Вероятно, планы у главы Кремля были амбициозными, однако потерпели полное фиаско.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Владимир Путин досрочно покинул Китай, отменив традиционную пресс-конференцию по итогам визита.

"Визит не принес ожидаемых соглашений об увеличении экспорта энергоносителей и строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Несмотря на подписание ряда документов и сделанные политические декларации, Москве не удалось добиться от Пекина конкретных гарантий ключевых энергетических проектов", — пояснил Арестович.

Отметим, что ранее он предупреждал, если Россия и Китай после переговоров в Пекине будут говорить об "ООНоцентрическом мире" и многополярности — это продолжение постепенного мирного трека.

"Если же прозвучат заявления о необходимости быстрого мирного решения в Украине и Иране, это будет означать, что трек начал возвращаться в сторону мира, который может наступить быстрее", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед визитом Путина в Пекин военный Сазонов отмечал, что Си может поставить лидеру РФ жесткий дедлайн завершения войны в Украине — до осени или до конца 2026 года.

При этом считаться с Путиным, по словам военного, похоже, уже никто не собирается. При этом у лидера Кремля возникнет другая проблема – как завершить войну, ведь Украина категорически отказывается от выхода из Донбасса. Именно поэтому, отметил Сазонов, в РФ стали говорить о компромиссе.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8084
