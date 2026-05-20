Амбициозные планы Путина полностью провалились: Арестович о визите главы Кремля в Китай

Кречмаровская Наталия
Президент России Владимир Путин посетил Китай по приглашению лидера Си Цзиньпина. Вероятно, планы у главы Кремля были амбициозными, однако потерпели полное фиаско.
Алексей Арестович.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Владимир Путин досрочно покинул Китай, отменив традиционную пресс-конференцию по итогам визита.
Отметим, что ранее он предупреждал, если Россия и Китай после переговоров в Пекине будут говорить об "ООНоцентрическом мире" и многополярности — это продолжение постепенного мирного трека.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед визитом Путина в Пекин военный Сазонов отмечал, что Си может поставить лидеру РФ жесткий дедлайн завершения войны в Украине — до осени или до конца 2026 года.
При этом считаться с Путиным, по словам военного, похоже, уже никто не собирается. При этом у лидера Кремля возникнет другая проблема – как завершить войну, ведь Украина категорически отказывается от выхода из Донбасса. Именно поэтому, отметил Сазонов, в РФ стали говорить о компромиссе.