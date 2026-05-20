logo_ukra

BTC/USD

77657

ETH/USD

2134.58

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Амбітні плани Путіна повністю провалилися: Арестович про візит очільника Кремля в Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

Амбітні плани Путіна повністю провалилися: Арестович про візит очільника Кремля в Китай

Колишній радник Офісу президента Арестович про провальний візит Путіна в Китай

20 травня 2026, 22:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Росії Володимир Путін відвідав Китай на запрошення лідера Сі Цзіньпіна. Ймовірно, плани в очільника Кремля буд амбітним, однак зазнали повного фіаско.

Амбітні плани Путіна повністю провалилися: Арестович про візит очільника Кремля в Китай

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Володимир Путін достроково залишив Китай, скасувавши традиційну пресконференцію за підсумками візиту.

“Візит не приніс очікуваних угод про збільшення експорту енергоносіїв та будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2”. Попри підписання низки документів та зроблені політичні декларації, Москві не вдалося домогтися від Пекіна конкретних гарантій щодо ключових енергетичних проєктів”, — пояснив Арестович. 

Зазначимо, що раніше він попереджав, якщо Росія та Китай після переговорів у Пекіні будуть говорити про “ООНоцентричний мир” та багатополярність – це продовження поступового мирного треку. 

“Якщо ж прозвучать заяви про необхідність швидкого мирного рішення в Україні та Ірані, це означатиме, що трек почав повертатись у бік миру, який може наступити швидше”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що перед візитом Путіна в Пекін військовий  Сазонов зазначав, що Сі може поставити лідеру РФ жорсткий дедлайн завершення війни в Україні — до осені чи до кінця 2026 року. 

При цьому рахуватися з Путіним, за словами військового, схоже вже ніхто не збирається. При цьому у лідера Кремля виникне інша проблема — як завершити війну, адже Україна категорично відмовляється від умови виходу з Донбасу. Саме тому, зазначив Сазонов, у РФ почали говорити про компроміс.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8084
Теги:

Новини

Всі новини