Президент Росії Володимир Путін відвідав Китай на запрошення лідера Сі Цзіньпіна. Ймовірно, плани в очільника Кремля буд амбітним, однак зазнали повного фіаско.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Володимир Путін достроково залишив Китай, скасувавши традиційну пресконференцію за підсумками візиту.

“Візит не приніс очікуваних угод про збільшення експорту енергоносіїв та будівництво газопроводу “Сила Сибіру-2”. Попри підписання низки документів та зроблені політичні декларації, Москві не вдалося домогтися від Пекіна конкретних гарантій щодо ключових енергетичних проєктів”, — пояснив Арестович.

Зазначимо, що раніше він попереджав, якщо Росія та Китай після переговорів у Пекіні будуть говорити про “ООНоцентричний мир” та багатополярність – це продовження поступового мирного треку.

“Якщо ж прозвучать заяви про необхідність швидкого мирного рішення в Україні та Ірані, це означатиме, що трек почав повертатись у бік миру, який може наступити швидше”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що перед візитом Путіна в Пекін військовий Сазонов зазначав, що Сі може поставити лідеру РФ жорсткий дедлайн завершення війни в Україні — до осені чи до кінця 2026 року.

При цьому рахуватися з Путіним, за словами військового, схоже вже ніхто не збирається. При цьому у лідера Кремля виникне інша проблема — як завершити війну, адже Україна категорично відмовляється від умови виходу з Донбасу. Саме тому, зазначив Сазонов, у РФ почали говорити про компроміс.