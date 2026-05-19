Умови будуть жорсткими: яку вимогу по війні в Україні отримає Путін

Лідер Росії Володимир Путін 19 та 20 травня перебуватиме у Китаї. Однак зустріч із Сі Цзіньпіном нічого доброго Путіну не віщує, хоча у РФ сподіваються на краще.

Путін та Сі. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Путін їде в Китай навіть не просити, а звітувати.

"Що чекає на Путіна в Пекіні? Вже очевидно, що на теплий прийом розраховувати не варто. Це цілком логічно. Він не виправдав високої довіри, не виконав обіцянок, замість перемоги над Україною ув'язнив у довгій компанії, зганьбився і всіх підставив", — зауважив захисник України.

За планом, як зазначив Сазонов, Путін мав захопити Україну, стати таким собі страшилом для Європи, щоб європейці просили про допомогу у того, хто їх може захистити — у Китаю. Натомість, підкреслив військовий, результат протилежний — Україна дала відсіч РФ, Європа не заклякла в страху перед Росією, а почала процес мілітаризації. За це, пояснив воїн ЗСУ, з Путіна у Китаї запитають поповній.

"Він летить не людиною, яка може розповісти про те, що у нього успіх скрізь на фронті, стратегічна перевага. А їде на тлі палаючої Москви, яка була захищена просто унікально. Він їде до Китаю побитим, наляканим та приниженим. І чекає на нього в Пекіні недобра зустріч. Швидше за все, Сі поставить жорсткий дедлайн щодо закінчення війни. Не завтра, звичайно, але до осені чи до кінця року. І вимагатиме вийти на будь-який результат швидко”, — зазначив Сазонов.

При цьому рахуватися з Путіним, за словами військового, схоже вже ніхто не збирається. При цьому у лідера Кремля виникне інша проблема — як завершити війну, адже Україна категорично відмовляється від умови виходу з Донбасу. Саме тому, підсумував військовий, у РФ почали говорити про компроміс.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого чекати України від зустрічі Путіна та Сі.