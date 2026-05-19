Умови будуть жорсткими: яку вимогу по війні в Україні отримає Путін

Кречмаровская Наталия
Лідер Росії Володимир Путін 19 та 20 травня перебуватиме у Китаї. Однак зустріч із Сі Цзіньпіном нічого доброго Путіну не віщує, хоча у РФ сподіваються на краще.
Путін та Сі.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що Путін їде в Китай навіть не просити, а звітувати.
За планом, як зазначив Сазонов, Путін мав захопити Україну, стати таким собі страшилом для Європи, щоб європейці просили про допомогу у того, хто їх може захистити — у Китаю. Натомість, підкреслив військовий, результат протилежний — Україна дала відсіч РФ, Європа не заклякла в страху перед Росією, а почала процес мілітаризації. За це, пояснив воїн ЗСУ, з Путіна у Китаї запитають поповній.
При цьому рахуватися з Путіним, за словами військового, схоже вже ніхто не збирається. При цьому у лідера Кремля виникне інша проблема — як завершити війну, адже Україна категорично відмовляється від умови виходу з Донбасу. Саме тому, підсумував військовий, у РФ почали говорити про компроміс.
