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"Американский ПВК" в Курской области: Россия вызвала посла США на ковер

В МИД РФ пригрозили всем иностранцам, которые, по их мнению, участвуют в боевых действиях в Курской области.

сегодня, 19:50
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Лиля Воробьева

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах США Стефани Голмс и выразило протест из-за якобы участия "американской частной военной компании" в боевых действиях в Курской области. Как говорится в заявлении МИД РФ, это связано с утверждениями об участии американских граждан на стороне Вооруженных сил Украины во время их "вторжения" на территорию России.

"Американский ПВК" в Курской области: Россия вызвала посла США на ковер

В МИД РФ вызвали посла США (фото из открытых источников)

Кроме того, российский МИД выразил недовольство "провокационными действиями американских журналистов", которые, по словам российской стороны, нелегально проникли в Курскую область для создания пропагандистских материалов, освещающих действия Украины. В Москве заявили, что в отношении этих лиц будут проведены расследования по привлечению их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Также в заявлении отмечено, что все иностранные специалисты и наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически рассматриваются как законные военные цели для российских вооруженных сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как Украина полностью разрушила имидж Путина и тщательно выстроенные им мифы. Украинский прорыв в Курской области наголову разрушил многочисленные мифы, которые Кремль тщательно строил в течение десятилетий, сообщают журналисты Foreign Policy.

Первый миф, говорится в материале издания, касается многолетней кремлевской пропаганды о "катастрофической угрозе" со стороны Украины. Несмотря на такую риторику, наступление на Курщине не вызвало ожидаемого общественного резонанса: не наблюдалось ни массового создания ополчений, ни длинных очередей добровольцев в военкоматы. Издание отмечает, что сейчас российским военным предлагают невероятно большие бонусы за подписание контракта, превышающие среднюю годовую зарплату в стране. Без этого желающих вообще не нашлось бы.
 



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