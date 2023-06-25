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Аналитики ISW объяснили, почему Пригожин начал мятеж

Институт изучения войны проанализировал причины начала мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

сегодня, 07:57
Автор:
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Slava Kot
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Институт изучения войны считает, что Евгений Пригожин рискнул начать мятеж для сохранения своей частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ ISW.

Аналитики ISW объяснили, почему Пригожин начал мятеж

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Согласно анализу ISW основатель ЧВК "Вагнер" не хотел подписывать контракт с Минобороны РФ, стремящейся установить контроль над всеми частными армиями в России. В таком случае Пригожин лишился бы полного контроля над своими военными, что привело бы к уменьшению его влияния в РФ.


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"Пригожин, вероятно, рискнул, ведь единственный путь сохранить Группу "Вагнера" как независимую силу – это выступить против российского Министерства обороны", – пишут ISW .

Институт изучения войны считает, что главной целью Пригожина начать мятеж было смещение руководителей Минобороны РФ. Российский военный деятель ожидал, что под давлением наступления вагнеровцев они покинут свои должности и бегут. Однако ISW отмечают, что Пригожин переоценил свои силы в этом, поэтому прекратил мятеж.

Вероятно, Евгений Пригожин заранее планировал мятеж. Об этом свидетельствует координация вагнеровцев и их быстрое движение в сторону Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле частично раскрыли содержание договоренностей между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом России Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали, что согласно анализу Института изучения войны основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует начать военные действия на территории России без одобрения Министерства обороны РФ. ISW отмечают, что у лидера российских наемников достаточно ресурсов для такой деятельности.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2023
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