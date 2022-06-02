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Аннексия Донбасса откладывается: в Кремле рассказали, что пошло не так

В Кремле признали - "референдум" о вхождении ОРДЛО в состав РФ сейчас провести невозможно

сегодня, 17:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", после оккупации российскими войсками Херсонской, части Запорожской областей, а также взятии под контроль Мариуполя в Москве резко заговорили о подготовке "референдумов" о присоединении к РФ захваченных территорий. Конечно же, речь шла и о "референдуме" в Луганской и Донецкой областях. Такими постановочными "референдумами" Кремль решил провести тот же самый спектакль, что и в Крыму в 2014, аннексировав полуостров. Но что-то пошло не так и теперь пресс-секретарь Путина заявляет, что "референдум" на Донбассе пока что состояться не может. 

Аннексия Донбасса откладывается: в Кремле рассказали, что пошло не так

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Причину, почему невозможно провести так называемый "референдум" Песков увидел в том, что боевые действия на Донбассе продолжаются. При этом проведение раньше боевых действий не смущало рупор Кремля, и он допускал "референдум" в скором времени.

Пресс-секретарь Путина отметил, что для проведения "референдума" нужно не только желание граждан, которые проживают в оккупации, но также должна соответствовать обстановка – должно быть полностью безопасно. Только, когда России удастся "создать условия", можно будет говорить о подготовке к "волеизъявлению". 

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Также издание "Комментарии" сообщало - с начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1. Украинские  защитники продолжают наступать и проводить контратаки.



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