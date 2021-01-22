Арестовали пресс-секретаря Навального: причины

В Российской Федерации арестована пресс-секретарь оппозиционного политического деятеля Алексея Навального Кира Ярмыш. Сообщается, что ее арестовали на девять суток. Данная информация появилась на официальной странице соратницы оппозиционера в Twitter.

Алексей Навальный - фото из открытых источников

В своем сообщении Ярмыш призвала россиян выходить на протест 23 января.

В суде российскому изданию "РИА Новости" рассказали, что пресс-секретарь была арестована за призывы к несанкционированной акции.

Напомним, что представитель российской оппозиции Алексей Навальный может получить два с половиной года тюремного заключения. Судебное заседание по делу перенесли на 2 февраля. Данную информацию сообщила защитница Навального Ольга Михайлова в эфире "Настоящего времени". По словам адвоката политика, не исключено, что органы прокуратуры могут запросить и больший срок, хотя это является невозможным.

По данным российских правоохранителей, задержание Навального производилось в соответствии с тем, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Также известно, что расследование Навального о дворце Путина стало наиболее популярным на украинском YouTube. Оппозиционный политический деятель Навальный опубликовал свое расследование два дня назад, и оно уже собрало 53 миллиона просмотров на просторах видеохостинга. В своем видеоролике оппозиционер рассказал "историю крупнейшей взятки", а также продемонстрировал дворец площадью более 17 тысяч квадратных метров, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее "Комментарии" рассказывали, насколько значимой фигурой является Навальный в России, а также несет ли он угрозу для Кремля.





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