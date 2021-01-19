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Стало известно, какой тюремный срок грозит Алексею Навальному

Судебное заседание по делу перенесли на 2 февраля

сегодня, 13:12
Автор:

Елизавета Черных

Представитель российской оппозиции Алексей Навальный может получить два с половиной года тюремного заключения. Судебное заседание по делу перенесли на 2 февраля. Данную информацию сообщила защитница Навального Ольга Михайлова в эфире "Настоящего времени". 

Стало известно, какой тюремный срок грозит Алексею Навальному

Алексей Навальный - фото из открытых источников

По словам адвоката политика, не исключено, что органы прокуратуры могут запросить и больший срок, хотя это является невозможным: 

"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", — рассказала Ольга Михайлова. 

Напомним, что в  воскресенье, 17 января, в российском международном аэропорту "Шереметьево" был задержан 44-летний оппозиционер Алексей Навальный. Он прибыл вместе с супругой Юлией домой после лечения в берлинской клинике "Шарите". Супруга оппозиционера рассказала о его задержание, отметив, что ни она, ни муж никого не боятся, поблагодарив всех за поддержку. 

Также стало известно, что оппозиционный российский политик Алексей Навальный приехал сегодня в суд, который дал ему 30 суток ареста, в СИЗО "Матросская тишина". На суде было много  активистов и просто неравнодушных людей, которые пришли поддержать  российского политика. Известно, что в конце декабря против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что политический деятель Алексей Навальный с августа 2020 года был в Германии, где пытался восстановиться после отравления химическим оружием "Новичок". Как утверждает политик, выход из комы и лечение обошлось ему в 49 тысяч евро.





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Источник: https://www.currenttime.tv/a/navalny-russia-arrest/31051519.html
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