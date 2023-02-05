Арестович прогнозирует новое наступление Путина: где и когда будет атаковать враг

По словам военного эксперта и экс-советника главы ОП Алексея Арестовича, глава Кремля вынашивает в планах реализацию нового наступления в Украине. Цель путинского замысла – довести военное вторжение в тупик и затем настаивать на переговорах.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом военный эксперт сказал, отвечая на вопросы российской журналистки Юлии Латыниной и написал в социальных сетях.

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" Логика путинского наступления понятна – получить более выгодные переговорные позиции. Ему объяснили военные, что они могут и чего не могут. Надеясь на максимум возможностей российских военных, он хочет завести войну в тупик и начать переговоры",- пояснил ситуацию Арестович.

Также экс-советник главы ОП рассказал, какова ситуация на линии фронта. Там у захватчиков две группировки, которые находятся на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Эти группировки попытаются довзять Бахмут и пойти на Лиман. Идет постепенное наращивание, они щупают наши слабые места, ищут дыры во фронте, ищут, где сосредоточить основные усилия, берегут при этом артиллерию и немногочисленные боеприпасы", — комментирует ситуацию Арестович.

Военный эксперт уверен, что российские вооруженные силы не находятся сейчас в здоровой форме.

"Она начала добиваться тактических успехов, начав упавшее на треть пехотное наступление с артиллерийской поддержкой. Определенный тактический успех это дает – бесконечные волны пехоты. Но тут же резкий, взрывной скачок потерь. Они решили заплатить эту цену. Они будут готовиться весь февраль. Пик у них, по замыслу, я так понимаю, — где-то март. Март это период интенсивных боевых действий. И где-то, чтобы в апреле где-то уже начать закрепляться на рубежах", — объяснил свою позицию Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывший премьер Израиля рассказал, что Путин в разговоре с ним пообещал не убивать Зеленского.