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Арестович рассказал, какой выход могут найти у Путина, чтобы оправдать провал войны в Украине

Среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов

5 апреля 2022, 07:24 comments3976
Автор:

Кравцев Сергей
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У президента России Владимира Путина не будет оставаться другого выбора, кроме как искать предателей внутри своей страны, чтобы оправдать провал войны в Украине. Задача Путина при любых раскладах выглядеть победителем для российского рядового обывателя. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович рассказал, какой выход могут найти у Путина, чтобы оправдать провал войны в Украине

Владимир Путин. Фото: Reuters

Советник главы ОП считает, что у Путина два варианта, как быть – либо добиваться успеха в Украине, либо выходить победителем внутри страны, раскрывая какой-то внутренний заговор. Сейчас перед Путиным стоит задача – найти этих самих "заговорщиков", устроить им публичную казнь, а потом гордо подписать мирное соглашение, которое якобы спасет Европу.

Арестович допускает, что первыми кандидатами в "предатели" могут быть министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

По словам советника главы Офиса президента, Шойку и Герасимов могут стать той самой "парочкой", которой придется ответить за то, что Путину не удалось достичь первоначальных планов. Кроме этого, будут определено еще несколько десятков командиров рангом пониже, командующие российской армией.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Польши Моравецкий вспомнил о Гитлере и пристыдил президента Франции Макрона за постоянные звонки Путину. Только за время начала полномасштабного вторжения России в Украину Макрон по меньшей мере 8 раз созванивался с Путиным. Лидер французов оказался одним из тех европейских лидеров, который до сих пор надеется на конструктивный диалог с хозяином Кремля.



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Обсуждения

Іван

5 апреля 2022, 06:57

Люся дебіл,ні одні твої прогнози не були правильні.Буде ядерний удар з білорусії

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