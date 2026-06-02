У Росії посилюється критика європейського курсу вірменського керівництва. Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін виступив із жорсткою заявою на адресу прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувативши його в прагненні за будь-яку ціну привести країну до Європейського Союзу.

За словами російського політика, вірменським громадянам нібито не розповідають реальну ціну можливого виходу країни з Євразійського економічного союзу. Володін стверджує, що керівництво Вірменії зосереджено на європейській інтеграції, ігноруючи потенційні економічні ризики та наслідки національної економіки.

Особливу увагу у Москві надають паралелям з Україною. Речник Держдуми заявив, що перед підписанням європейських угод українському суспільству також обіцяли нові можливості для розвитку економіки та вільний доступ продукції на ринки ЄС. Проте, за його версією, багато хто з цих очікувань згодом не виправдався.

Володін вважає, що подібні процеси можуть очікувати і на Вірменію. На його думку, розрив існуючих економічних зв'язків із партнерами по ЄАЕС здатний завдати серйозного удару по вірменським виробникам та експортерам.

Заява прозвучала на тлі охолодження відносин між Москвою і Єреваном. За останні місяці вірменська влада неодноразово демонструвала прагнення більш тісної співпраці з європейськими структурами, що викликає все більше роздратування в Кремлі.

Політичні аналітики зазначають, що подібні заяви свідчать про зростаюче занепокоєння Росії можливою переорієнтацією Вірменії на Захід. Питання європейської інтеграції поступово перетворюється не лише на внутрішню тему вірменської політики, а й на один із ключових чинників геополітичного протистояння на Південному Кавказі.

Якщо курс Єревана на зближення з ЄС збережеться, тиск з боку Москви, ймовірно, лише посилюватиметься, а суперечка про майбутнє Вірменії ризикує вийти далеко за межі економічної дискусії.

