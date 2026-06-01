Глава армянского правительства Никол Пашинян официально отреагировал на призывы партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) провести внутренний референдум по геополитическому вектору страны. По мнению премьера, сейчас такой шаг преждевременный.

Ереван не видит реальной основы для организации всенародного голосования на текущем этапе сближения с Европой.

"До тех пор пока страна официально не обратится в Европейский союз по вопросу членства или не приблизится к статусу кандидата, проведение какого-либо референдума нелогично", — цитирует заявление Пашиняна информационное агентство News.am.

Он подчеркнул, что для волеизъявления граждан изначально нужны четкие юридические и политические предпосылки.

"Для него нет весомых оснований, — подчеркнул руководитель кабинета министров, объясняя позицию властей, — на сегодняшний день данный выбор является теоретическим".

Дальнейшая работа в ЕАЭС и экономические реалии

Именно из-за отсутствия фиксированного статуса в отношениях с Брюсселем Армения не собирается резко разрывать существующие экономические обязательства. По словам Пашиняна, выносить этот вопрос на всеобщее обсуждение сейчас просто "глупо".

"Поэтому власти Армении продолжат работать в Евразийском экономическом союзе", — заверил премьер-министр, успокаивая партнеров по блоку.

Трансформация отношений с Кремлем

Отдельно глава правительства остановился на вопросе двусторонних отношений с Российской Федерацией, которые в последнее время претерпевают серьезные изменения из-за изменения баланса сил в регионе.

"Также Пашинян назвал важными отношения с РФ", — отмечают журналисты издания, анализируя его выступление.

Несмотря на очевидные трудности и ограничения со стороны Москвы, армянский лидер пытается сохранять дипломатический оптимизм.

"Сейчас они находятся в стадии трансформации, — резюмировал Пашинян, оценивая диалог с Кремлем, — которую он охарактеризовал как положительную".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кремлевские пропагандистские медиа оперативно распространили текст поздравления, которое российский диктатор Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну ко дню рождения. Несмотря на серьезный кризис и охлаждение в межгосударственных отношениях, глава РФ попытался сохранить дипломатическое лицо.

"Отношения между нашими странами носят дружеский характер", — цитируют Путина журналисты. Подобные заявления о дружбе Москва традиционно озвучивает на фоне открытого политического давления на Ереван.