Армия оккупантов получила «свежую» партию боевых машин

Враг продолжает усиливать свою боеспособность новой техникой. На днях новая партия БМП-3 уехала с завода в воинские части. Их изготовили на предприятии "Курганмашзавод", входящем в холдинг "Высокоточные комплексы", пишут "Комментарии".



Кадр с видео “Ростех”

Количество переданных машин не разглашается и держит эту информацию засекреченной. Однако известно, что в течение 2023 г. заказчику поступят также модернизированные многоцелевые десантные бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". А еще Минобороны Российской Федерации получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л.

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В пресс-службе корпорации "Ростех" отметили, что с 2022 года "Курганмашзавод" работает в специальном режиме. Целый ряд производственных подразделений работает круглосуточно.

Как рассказывают военные эксперты, БМП-3, в отличие от предыдущих версий, имеет новую ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию. Кроме того, производитель заявил и о повышенной защищенности экипажа.

На новых боевых машинах пехоты страны-агрессорки установлены водометные движители, используемые для форсирования водных помех. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовой – по танковой схеме. Это улучшает обзор механика-водителя, жизнеспособность внутреннего объема, а также выгоднее распределяется вес по длине машины.

Само же оснащение БМП-3 включает в себя 100-мм пушку 2А70, 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм зарядки, прицел с функцией ночного видения, стабилизатор вооружения. Машины, которые уже передали Минобороны РФ, оборудованы основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты – броневыми экранами и решетками.

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