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Асад прокомментировал «мир» от Путина для Украины: что заявил

Президент Сирии Башар Асад заявил, что план Путина может положить конец войне в Украине

26 июня 2024, 21:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Сирии Башар Асад высоко оценил предложение кремлевского диктатора Владимира Путина, которое касается урегулирования военного конфликта в Украине.

Асад прокомментировал «мир» от Путина для Украины: что заявил

Башар Асад

В среду, 26 июня, политик провел встречу со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождавшими его дипломатами. Переговоры состоялись в Дамаске. Во время этой встречи Асад и высказался о так называемых "мирных инициативах" кремлевского диктатора.

"Мирная инициатива, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, представляет собой реальную основу для мирного урегулирования между двумя странами", — сказал Асад.

Кроме того, он прокомментировал отказ западных стран и Украины обсуждать соответствующее предложение. Асад заявил, что решение Киева и его зарубежных партнеров свидетельствует об их "абсолютной ответственности" за продолжение боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 14 июня Путин выступил в российском министерстве иностранных дел, во время мероприятия предложил так называемый план урегулирования "украинского кризиса". В частности, Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также, по его мнению, Киев должен отказаться от членства в НАТО. После этого, РФ готова остановить боевые действия и начать обсуждать мирный договор.

Также Путин заявил, что в Украине должны быть обеспечены "права, свободы, а также интересы" русскоязычных граждан. Плюс ко всему этому диктатор хочет признания "территориальных реалий". При этом он продолжает настаивать на "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также отмене всех западных санкций.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/26/23332309.shtml?updated
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