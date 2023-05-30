logo

BTC/USD

27919.57

ETH/USD

1910.85

LTC/USD

92.64

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности

После атаки беспилотников по Москве депутат РФ заявил, что для России начинается "новая реальность, которую необходимо осознать".

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Утром, 30 мая неизвестные беспилотники совершили атаку по Москве и близлежащим районам российской столицы. На неожиданное нападение дронов отреагировал один из соратников Путина – Александр Хинштейн, заявивший, что в России наступает новая реальность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности

Депутат РФ Александр Хинштейн. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Депутат Государственной Думы РФ от провластной партии "Единая Россия" Александр Хинштейн отреагировал на атаку дронов по Москве.

"Отраженный сегодня налет эскадрильи дронов на Москву – это новая реальность, которую необходимо осознать", – говорит Хинштейн.

Далее российский политик обвинил Украину в атаке беспилотников на столицу России, несмотря на то, что представитель Офиса президента Михаил Подоляк не подтвердил причастность Киева к нападению дронов на Москву.

"Безусловно, диверсионно-террористические атаки Украины будут только нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно по противодействию беспилотникам", — говорит депутат Госдумы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась карта, уды совершали атаку беспилотников по Москве. Большинство дронов сосредоточено вблизи элитных районов российской столицы и в нескольких километрах от резиденции Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове, который отреагировал на увеличение количества массовых ракетных атак России в мае. По его словам "ответ не заставит себя ждать" и добавил, что "скоро все все увидят". На следующий день Москву атаковали неизвестные беспилотники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Hinshtein/3923
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!