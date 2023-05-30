Атака дронов по Москве: в России заявили о новой реальности

Утром, 30 мая неизвестные беспилотники совершили атаку по Москве и близлежащим районам российской столицы. На неожиданное нападение дронов отреагировал один из соратников Путина – Александр Хинштейн, заявивший, что в России наступает новая реальность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.



Депутат РФ Александр Хинштейн. Фото из открытых источников

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Депутат Государственной Думы РФ от провластной партии "Единая Россия" Александр Хинштейн отреагировал на атаку дронов по Москве.

"Отраженный сегодня налет эскадрильи дронов на Москву – это новая реальность, которую необходимо осознать", – говорит Хинштейн.

Далее российский политик обвинил Украину в атаке беспилотников на столицу России, несмотря на то, что представитель Офиса президента Михаил Подоляк не подтвердил причастность Киева к нападению дронов на Москву.

"Безусловно, диверсионно-террористические атаки Украины будут только нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно по противодействию беспилотникам", — говорит депутат Госдумы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась карта, уды совершали атаку беспилотников по Москве. Большинство дронов сосредоточено вблизи элитных районов российской столицы и в нескольких километрах от резиденции Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове, который отреагировал на увеличение количества массовых ракетных атак России в мае. По его словам "ответ не заставит себя ждать" и добавил, что "скоро все все увидят". На следующий день Москву атаковали неизвестные беспилотники.