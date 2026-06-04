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Недилько Ксения
Российское руководство обвинило Украину в попытках дестабилизировать ситуацию и посеять панику в Санкт-Петербурге в преддверии масштабного экономического мероприятия. Официальная Москва считает, что удары беспилотных летательных аппаратов по городу попытаются компенсировать отсутствие побед на передовой.
Последствия обстрела России
В русском внешнеполитическом ведомстве резко осудили такие деяния, назвав их признаком бессилия.
Несмотря на инциденты с воздушными тревогами и появлением беспилотников в небе над северной столицей России, в Кремле уверяют, что меры безопасности полностью контролируются, а высшее руководство государства работает в обычном режиме.
Согласно официальному плану мероприятия Владимир Путин должен лично посетить Петербургский международный экономический форум и выступить с речью уже завтра. Организаторы отмечают, что подготовка к пленарному заседанию продолжается без корректив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная Москва прокомментировала последние воздушные инциденты на северо-западе своей страны. На фоне сообщений об ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к предварительным дипломатическим угрозам.