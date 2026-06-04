Российское руководство обвинило Украину в попытках дестабилизировать ситуацию и посеять панику в Санкт-Петербурге в преддверии масштабного экономического мероприятия. Официальная Москва считает, что удары беспилотных летательных аппаратов по городу попытаются компенсировать отсутствие побед на передовой.

Последствия обстрела России

В русском внешнеполитическом ведомстве резко осудили такие деяния, назвав их признаком бессилия.

"Киевский режим преследовал цель напугать и запугать Россию своими атаками именно в дни проведения ПМЭФ, поскольку там четко осознают невозможность достичь реальных результатов непосредственно на поле боя, — заявила официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, — напугать, запугать — это и есть чистая террористическая логика".

Несмотря на инциденты с воздушными тревогами и появлением беспилотников в небе над северной столицей России, в Кремле уверяют, что меры безопасности полностью контролируются, а высшее руководство государства работает в обычном режиме.

"Никакие атаки беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург не обусловили никаких изменений и никак не повлияли на рабочий график президента", — заверил российских пропагандистов пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Согласно официальному плану мероприятия Владимир Путин должен лично посетить Петербургский международный экономический форум и выступить с речью уже завтра. Организаторы отмечают, что подготовка к пленарному заседанию продолжается без корректив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная Москва прокомментировала последние воздушные инциденты на северо-западе своей страны. На фоне сообщений об ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к предварительным дипломатическим угрозам.



