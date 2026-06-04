Російське керівництво звинуватило Україну у спробах дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку в Санкт-Петербурзі напередодні масштабного економічного заходу. Офіційна Москва вважає, що удари безпілотних літальних апаратів по місту є спробою компенсувати відсутність перемог на передовій.

Наслідки обстрілу Росії

У російському зовнішньополітичному відомстві різко засудили такі дії, назвавши їх ознакою безсилля.

"Київський режим мав на меті налякати та залякати Росію своїми атаками саме у дні проведення ПМЕФ, оскільки там чітко усвідомлюють неможливість досягти реальних результатів безпосередньо на полі бою, — заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, — налякати, залякати — це і є чиста терористична логіка".

Попри інциденти з повітряними тривогами та появою безпілотників у небі над північною столицею Росії, у Кремлі запевняють, що заходи безпеки повністю контролюються, а вище керівництво держави працює у звичному режимі.

"Жодні атаки безпілотних літальних апаратів на Санкт-Петербург не зумовили жодних змін і жодним чином не вплинули на робочий графік президента", — запевнив російських пропагандистів прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Згідно з офіційним планом заходу, Володимир Путін має особисто відвідати Петербурзький міжнародний економічний форум та виступити із промовою вже завтра. Організатори зазначають, що підготовка до пленарного засідання триває без коректив, попри напружену безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна Москва прокоментувала останні повітряні інциденти на північному заході своєї країни. На тлі повідомлень про удари по об'єктах у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області речник Кремля Дмитро Пєсков звернувся до попередніх дипломатичних погроз.



