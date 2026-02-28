Атаки на Иран продолжаются: Россия обратилась к США и Израилю с жестким требованием

Официальная Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, прекратив жестокие бомбардировки. С таким заявлением выступили в МИДе РФ.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

"Россия готова способствовать поиску мирных решений на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана", — отметили в ведомстве.

Следует заметить, что Министерство иностранных дел Ирана осудило атаки Израиля и США как нарушение Устава ООН и призвало все государства, особенно исламские, решительно осудить агрессию Америки, а генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша взять на себя ответственность.

Еще раньше заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил прокомментировать атаки по Ирану, в то время, когда все мировые медиа об этом пишут с самого утра. Вполне ожидаемо, что экс-президент РФ встал на защиту Ирана, фактически являющегося прямым союзником Москвы, ведь с первых дней полномасштабной войны помогает с поставками оружия российским войскам.

В своем сообщении Медведев цинично набросился на президента США и обозвал его "миротворцем".

"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. – написал одиозный политик.

