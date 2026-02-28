Атаки на Іран тривають: Росія звернулася до США та Ізраїлю із жорстокою вимогою

Офіційна Москва вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання, припинивши жорстокі бомбардування. З такою заявою виступили у МЗС РФ.

МЗС РФ. Фото: із відкритих джерел

"Росія готова сприяти пошуку мирних розв’язок на базі міжнародного права та балансу інтересів навколо Ірану", — зазначили у відомстві.

Варто зауважити, Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаки Ізраїлю і США як порушення Статуту ООН та закликало всі держави, особливо ісламські, рішуче засудити агресію Америки, а генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша взяти на себе відповідальність.

Ще раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив прокоментувати атаки по Ірану, в той час, коли всі світові медіа про це пишуть від самого ранку. Цілком очікувано, що екс-президент РФ став на захист Ірану, який фактично є прямим союзником Москви, адже з перших днів повномасштабної війни допомагає з поставками зброї російським військам.

У своєму дописі Медведєв цинічно накинувся на президента США і обізвав його "миротворцем".

"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном – операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися. Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років", — написав одіозний політик.

