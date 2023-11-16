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Авария на атомной электростанции в России: подробности

В России на Ленинградской атомной электростанции произошла авария из-за которой пришлось остановить один из энергоблоков АЭС.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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"Росэнергоатом" заявил об аварии на Ленинградской атомной электростанции, расположенной к западу от Санкт-Петербурга. Согласно сообщениям из-за поломки лопастей вышли из строя две турбины, что повлекло за собой необходимость к остановке энергоблока. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Moscow Time.

Авария на атомной электростанции в России: подробности

В России произошла авария на Ленинградской АЭС. Фото из открытых источников

В управляющей российскими АЭС компании "Росэнергоатоме" не смогли четко сообщить, что стало причиной поломки лопастей турбины.


"Самое главное сейчас – понять причины разрушения лопастей. Это новое явление. К сожалению, сейчас в серьезном поиске причин, почему разрушаются лопасти", — заявил глава "Росэнергоатома" Александр Шутиков.

В "Росатоме", являющемся материнской компанией "Росэнергоатома", сообщили, что аналогичные модели турбин работают и на других блоках Ленинградской АЭС, а также на юге Воронежской области. Компания утверждает, что всегда тщательно проверяет и исправляет какие-либо дефекты.

Интересно, что блок на котором произошла авария относительно новый и был построен в 2018 году. Такие блоки россияне строят в других странах, в частности, в Турции и Беларуси. Кроме того, в скором времени начнется общий российско-венгерский проект по строительству АЭС в Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о блокировании каких-либо санкций против России от ЕС в сфере ядерной энергетики. Это произошло во время совместной встречи с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым на строительной площадке АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

Также "Комментарии" писали об украинском генерал-лейтенанте, который заявил, что Путин не будет атаковать АЭС в Украине. По его мнению, у российского президента есть другие цели.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/11/16/update-1-novyy-energoblok-leningradskoy-aes-byl-ostanovlen-iz-za-razrusheniya-lopatok-glava-rosenergoatoma-a113375
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