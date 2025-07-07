Авиакомпании вне себя из-за того, что начало происходить в России: не понимают, как работать дальше

В течении двух дней, а именно 5 и 6 июля, российские аэропорты страдали из-за отмены сотен рейсов или их переноса. Авиакомпании оценили ущерб примерно в 20 млрд рублей. 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов и задержали еще больше 270. По состоянию на вечер 6 июля в этих аэропортах отменили еще почти 300 рейсов и задержали около сотни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Коммерсант".

Самолет. Фото: из открытых источников

Источник в одной из авиакомпаний отметил, что отправление самолета на запасной аэродром обходится в 1,5-2 млн руб. на четыре часа, а задержка рейса Boeing 737 более чем на 15 минут стоит 1,5 миллиона рублей — без учета расходов на пассажиров.

Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков отметил, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи со сбоем расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.

Кроме того, учитываются убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в пункты назначения, а также убытки сервисов такси и других смежных сфер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье были отменены сотни авиарейсов, больше всего в крупных российских аэропортах – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.

Временно не обслуживались рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Вечером 6 июля в московском аэропорту Шереметьево был отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.

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