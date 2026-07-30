Банковские счета заблокированы, но не ЭКО: что ждет биологическое наследие Дурова в РФ

Решение Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ внести миллиардера Павла Дурова в список лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом, породило множество необычных юридических вопросов. В частности, в сети начали активно обсуждать судьбу биологического материала основателя Telegram, ранее заявлявшего о масштабном анонимном донорстве. Однако известный адвокат Александр Добровинский в комментарии для пропагандистского медиаресурса SHOT заверил, что детям, родившимся благодаря предпринимателю, и женщинам, планирующим искусственное оплодотворение, никаких преследований не угрожает.

Павел Дуров. Фото из открытых источников

По словам правоведа, медицинские клиники по-прежнему имеют полное право предлагать клиенткам генетический материал бизнесмена. Сам Дуров утверждал, что за последние 15 лет в 12 государствах мира на свет появилось более ста его биологических потомков, не считая шестерых детей, которых он признал официально.

Юрист с иронией отметил, что государственные санкции не распространяются на физиологию.

"О том, что Павел Дуров предлагал сеять свое разумное, доброе, вечное, его сперматозоиды остаются свободными", — подчеркнул Александр Добровинский.

Он отдельно акцентировал на том, что клетки "не несут того экстремистского, что относится к Павлу Дурову".

В то же время специалист успокоил и многомиллионную аудиторию самого мессенджера. Он объяснил, что обычное ведение блогов, чтение новостных лент или написание сообщений и комментариев в чатах не является правонарушением и не подпадает под запрет. Однако Добровинский настойчиво посоветовал воздержаться от финансового взаимодействия с самим разработчиком платформы.

Эксперт предупредил о серьезных рисках, связанных с прямыми транзакциями по имени бизнесмена.

"[Следует] с осторожностью относиться к денежным переводам в адрес самого Дурова", — отметил адвокат, добавив, что перед этим необходимо "сначала хорошо подумать, для чего они осуществляются".

Будущие же перспективы функционирования Telegram, по мнению Добровинского, теперь будут полностью зависеть от дальнейших шагов и решений его основателя в юридической плоскости.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Телеграмме Z- блогеры уже паникуют из-за того, что мессенджер скоро могут заблокировать в РФ.