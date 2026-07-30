Банківські рахунки заблоковано, але не ЕКО: що чекає на біологічну спадщину Дурова в РФ

Рішення Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ внести мільярдера Павла Дурова до переліку осіб, пов'язаних із екстремізмом та тероризмом, породило безліч незвичних юридичних питань. Зокрема, у мережі почали активно обговорювати долю біологічного матеріалу засновника Telegram, який раніше заявляв про масштабне анонімне донорство. Проте відомий адвокат Алєксандр Добровінскій у коментарі для пропагандистського медіаресурсу SHOT запевнив, що дітям, які народилися завдяки підприємцю, та жінкам, які планують штучне запліднення, жодні переслідування не загрожують.

Павло Дуров. Фото з відкритих джерел

За словами правознавця, медичні клініки, як і раніше, мають повне право пропонувати клієнткам генетичний матеріал бізнесмена. Сам Дуров стверджував, що за останні 15 років у 12 державах світу на світ з'явилося понад сто його біологічних нащадків, не враховуючи шістьох дітей, яких він визнав офіційно.

Юрист з іронією зазначив, що державні санкції не поширюються на фізіологію.

"Щодо того, що Павел Дуров пропонував сіяти своє розумне, добре, вічне, його сперматозоїди залишаються вільними", — підкреслив Алєксандр Добровінскій.

Він окремо акцентував на тому, що клітини "не несуть того екстремістського, що відноситься до Павла Дурова".

Водночас фахівець заспокоїв і багатомільйонну аудиторію самого месенджера. Він пояснив, що звичайне ведення блогів, читання новинних стрічок чи написання повідомлень та коментарів у чатах не є правопорушенням і не підпадає під заборону. Проте Добровінскій наполегливо порадив утриматися від фінансової взаємодії із самим розробником платформи.

Експерт попередив про серйозні ризики, пов'язані з прямими транзакціями на ім'я бізнесмена.

"[Варто] з обережністю ставитися до грошових переказів на адресу самого Дурова", — зауважив адвокат, додавши, що перед цим необхідно "спочатку добре подумати, для чого вони здійснюються".

Майбутні ж перспективи функціонування Telegram, на думку Добровінского, тепер повністю залежатимуть від подальших кроків і рішень його засновника в юридичній площині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Телеграмі Z-блогери вже панікують через те, що месенджер скоро можуть заблокувати в РФ.