Бассейны, ферма, пивоварня, водопады: журналисты узнали о тайной резеденции Путина (ФОТО)

Работниками медиа опубликованы материалы расследований о новой резиденции в республике Карелия близ Ладожского озера, которую связывают с главой России Владимиром Путиным .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Расследованием занимались журналисты OCCRP и "Медузы", анализируя документы строительных фирм, обустраивавших территорию по обе стороны резиденции.

В первую очередь, о принадлежности властного имения именно Путину рассказывал в 2016 году телеканал "Дождь". На сайте спроектировавшей его архитектурной фирмы коттедж назывался "хижина рыбака".

Журналисты телеканала выяснили, что само имение и территория вокруг него были собственностью нескольких компаний, подконтрольных Юрию Ковальчуку – товарищу Владимиру Путину. Он является основным акционером банка "Россия", который в стране называют "банком Путина". Полагают, что этот банк обслуживает собственные интересы главы РФ.

Теперь у журналистов OCCRP есть тысячи писем, которые вытекли из двух строительных структур, что делали дизайн территории с обеих сторон "хижины рыбака"

"Среди прочего в вытекших листах были макеты, чертежи, дизайн-проекты и другие материалы, свидетельствующие о роскоши комплекса "хижина рыбака"... "Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже на дом приёмов. Большая гостиная открытой планировки занимает более 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, котлом, тандиром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – говорят проведшие расследование работники медиа.

Также журналисты из России утверждают, что, несмотря на обычное название "Садовый дом", проект здания недешев. Материалы, которые использовали для обработки – это натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Немалый участок пола облицован мрамором Fior di Bosco, его приблизительная стоимость 110 тысяч долларов.

"Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении OCCRP есть смета на общестроительные работы с июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей (до 3,5 миллиона долларов)", — сообщают участники резонансного расследования.

В карельской "хижине рыбака" есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании, которое стоит 345 тысяч евро, на месте можно произвести 47 литров пива в день. На втором этаже спланировали чайную комнату с видом на Ладожское озеро. Из-за стеклянных перегородок из здания можно смотреть, как здесь проходит процесс варки пива.

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к природному водопаду, впадающему в залив, где обустроена обособленная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – говорят представители этих медиа.

Кроме того, расследователи утверждают, что на территории резиденции построена ферма, где разводят крупный рогатый скот, в частности выращивают бычков, чтобы поставлять мраморную говядину.

Участники журналистского расследования добавляют, что, как свидетельствуют спутниковые снимки, строительство главного дома было завершено к августу 2012 года. Но все строительные работы на участке не закончены. Согласно письмам утечки, летом 2021 года поблизости начали возводить еще одно здание с выходом на Ладожское озеро.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что относятся к России и Путину в разных странах: опрос .

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