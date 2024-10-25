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Байден потерпел очередной громкий провал: что допустила его администрация

Администрация Байдена виновата в том, что допустила появление БРИКС

сегодня, 17:18
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Ткачик Олеся

В Казани 22-24 октября состоялся саммит БРИКС, на который Кремль возлагал надежды, пытаясь представить его как свидетельство "международной поддержки" России. Однако эти надежды не оправдались, отметил в эфире 24 канала член Республиканской партии США Борис Пинкус. При этом он считает, что БРИКС может представлять опасность для Соединенных Штатов.

Байден потерпел очередной громкий провал: что допустила его администрация

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По его словам, хотя БРИКС был инициирован Россией, сейчас ее влияние на это объединение значительно снизилось. Кроме России, в БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, а также новые члены – Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны составляют 45% населения мира и 35% мировой экономики.

Впрочем, как отметил Пинкус, сегодня инициативу в БРИКС принимает Китай, поэтому лидер КНР Си Цзиньпин принял участие в саммите. По словам республиканца, рост роли БРИКС свидетельствует об определенных неудачах администрации Джо Байдена.

"Сам факт появления БРИКС и последствия его деятельности говорит о полном провале администрации Джо Байдена", — сказал республиканец.

Главной угрозой для США считается дедолларизация — замена доллара на внутреннюю валюту для продвигаемого Китаем обмена между странами БРИКС с намерением распространить влияние юаня.

Несмотря на это, говорит Пинкус, администрация США не видит значительной угрозы в состоявшемся в России саммите. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что беспокойство отсутствует из-за уязвимости России на международной арене. По его словам, изоляция России заставляет ее руководство принимать радикальные меры для поддержки национальной валюты и военной экономики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на саммите БРИКС Си Цзиньпин объяснил Путину, какую войну он должен вести в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/chim-ssha-zagrozhuye-diyalnist-briks_n2671245
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