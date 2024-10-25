В Казани 22-24 октября состоялся саммит БРИКС, на который Кремль возлагал надежды, пытаясь представить его как свидетельство "международной поддержки" России. Однако эти надежды не оправдались, отметил в эфире 24 канала член Республиканской партии США Борис Пинкус. При этом он считает, что БРИКС может представлять опасность для Соединенных Штатов.

Владимир Путин

По его словам, хотя БРИКС был инициирован Россией, сейчас ее влияние на это объединение значительно снизилось. Кроме России, в БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, а также новые члены – Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны составляют 45% населения мира и 35% мировой экономики.

Впрочем, как отметил Пинкус, сегодня инициативу в БРИКС принимает Китай, поэтому лидер КНР Си Цзиньпин принял участие в саммите. По словам республиканца, рост роли БРИКС свидетельствует об определенных неудачах администрации Джо Байдена.

"Сам факт появления БРИКС и последствия его деятельности говорит о полном провале администрации Джо Байдена", — сказал республиканец.

Главной угрозой для США считается дедолларизация — замена доллара на внутреннюю валюту для продвигаемого Китаем обмена между странами БРИКС с намерением распространить влияние юаня.

Несмотря на это, говорит Пинкус, администрация США не видит значительной угрозы в состоявшемся в России саммите. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что беспокойство отсутствует из-за уязвимости России на международной арене. По его словам, изоляция России заставляет ее руководство принимать радикальные меры для поддержки национальной валюты и военной экономики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на саммите БРИКС Си Цзиньпин объяснил Путину, какую войну он должен вести в Украине.



