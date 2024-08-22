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"Бегают, кудахчут": российский пропагандист раскритиковал оккупантов за трусость в Курской области

Он заявил, что оккупанты не способны "в силу своего микроскопического мозга дать отпор".

сегодня, 21:20
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Лиля Воробьева

Эксдепутат Госдумы РФ Владимир Лепехин, сейчас выступающий как "политолог" Кремля, жестко раскритиковал российские войска в Курской области, сравнив их с беспомощными курами. В своем заявлении он отметил, что Вооруженные силы Украины действуют как лиса в курятнике, тогда как российские военные демонстрируют неспособность сопротивляться из-за "микроскопического мозга".

"Бегают, кудахчут": российский пропагандист раскритиковал оккупантов за трусость в Курской области

Владимир Лепехин (фото из открытых источников)

"Это выглядит так, будто в отряд с курами забежала символизирующая ВСУ лиса. Курицы носятся по отряду, кудахчут, машут крыльями, но лиса постепенно их пожирает, поскольку куры из-за своего мизерного мозга не могут дать организованное сопротивление", — заявил Лепех. добавив, что, по его мнению, отсутствует эффективная система управления войсками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал курской прорыв "ситуацией" , а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию. Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не определился, как официально называть наступательную операцию ВСУ в Курской области. В то же время, российское Министерство обороны официально отчитывается об ударах по российской территории, что привлекает внимание к ситуации на границе.

Ссылаясь на российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РИА Новости", Путин провел совещание по обсуждению событий в приграничных регионах, в частности в Курской области. Хотя он не дал четкого объяснения ситуации, он обратился к временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову с запросом о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заверил, что станция работает в штатном режиме, хотя Путин, похоже, ожидал другого ответа и сам рассказал о попытках нанести удары по АЭС.
 



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Источник: https://x.com/i_army_org/status/1826514643071738211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826514643071738211%7Ctwgr%5E9b8a1d1057dd6df6227fc24942dc5cd8bd420252%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Frosiyskiy-propagan
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