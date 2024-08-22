Эксдепутат Госдумы РФ Владимир Лепехин, сейчас выступающий как "политолог" Кремля, жестко раскритиковал российские войска в Курской области, сравнив их с беспомощными курами. В своем заявлении он отметил, что Вооруженные силы Украины действуют как лиса в курятнике, тогда как российские военные демонстрируют неспособность сопротивляться из-за "микроскопического мозга".

Владимир Лепехин (фото из открытых источников)

"Это выглядит так, будто в отряд с курами забежала символизирующая ВСУ лиса. Курицы носятся по отряду, кудахчут, машут крыльями, но лиса постепенно их пожирает, поскольку куры из-за своего мизерного мозга не могут дать организованное сопротивление", — заявил Лепех. добавив, что, по его мнению, отсутствует эффективная система управления войсками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал курской прорыв "ситуацией" , а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию. Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не определился, как официально называть наступательную операцию ВСУ в Курской области. В то же время, российское Министерство обороны официально отчитывается об ударах по российской территории, что привлекает внимание к ситуации на границе.

Ссылаясь на российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РИА Новости", Путин провел совещание по обсуждению событий в приграничных регионах, в частности в Курской области. Хотя он не дал четкого объяснения ситуации, он обратился к временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову с запросом о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заверил, что станция работает в штатном режиме, хотя Путин, похоже, ожидал другого ответа и сам рассказал о попытках нанести удары по АЭС.



Российский пропагандист Владимир Лепехин говорит, что русские военные – это курицы с микроскопическим мозгом. Мы об этом знали давно, но они верили в "непабедимава на фронте русского сверххчеловека". pic.twitter.com/DjJ4UAdKGE — ИнфоВойска Украины (@i_army_org) August 22, 2024