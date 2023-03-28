Беларусь может оказаться под ударом: в каких еще странах Путин может разместить ядерное оружие

Намерения путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси вызывает все больше опасений в мире. Почему от такого решения Беларусь может лишь проиграть? В каких еще странах россияне могут разместить ядерное оружие? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Путин может разместить ядерное оружие не только в Беларуси, но и в других государствах-сателлитах

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью "ТСН" предположил, что Россия может пойти на то, чтобы разместить ядерное оружие не только в Беларуси, но и еще в ряде стран. Всем хорошо известны страны-сателлиты, которые постоянно подыгрывают России и есть зависимым от нее.

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"Что будет, если, например, такой персонаж как Башар Асад также обратится к России с просьбой разместить на территории Сирийской Арабской Республики ядерное оружие. Владимир Путин, находящийся в розыске МКС военный преступник, точно не откажет. Вот в чем вся опасность. Реагировать нужно было в октябре 2022 года, чтобы ограничивать Россию в этих возможностях, а также как-то минимизировать угрозу распространения этого оружия по другим странам, – отметил Коваленко.

Что касается размещения ядерного оружия на территории Беларуси, то эксперт сомневается, что России удастся этот сделать в 2023 году. Нужно время на строительство соответствующей инфраструктуры. Даже, если есть старая инфраструктура еще со времен СССР, то в Беларуси она не в лучшем состоянии. Поэтому скорее всего придется строить все с нуля.

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Белорусам об этом никто не расскажет, но после размещении ядерных боеприпасов Беларусь станет законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые средства по предотвращению ядерной угрозы. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Никто белорусским военным не даст ядерную кнопку. Их используют в темную, размещая эти боеприпасы на их территории и подвергают большой опасности все белорусское общество. При размещении таких боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые действенные средства по предотвращению, в частности, ядерной угрозе для европейских стран", — рассказал Валерий Рябых.

Он подчеркнул, Путин даже не скрывает, что управление за ядерным оружием на территории Беларуси будет под полным контролем и управлением российских военных.

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