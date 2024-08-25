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Беларусь стягивает войска к границе с Украиной: МИД сделал заявление и предупредил соседей

МИД призвал должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы

сегодня, 22:35
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Лиля Воробьева

Согласно данным украинских разведывательных органов, вооруженные силы Республики Беларусь, под прикрытием учений, сосредотачивают большой контингент личного состава, в частности подразделения Сил специальных операций, а также вооружение и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Зафиксировано также присутствие наемников бывшего ПИК "Вагнер". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Беларусь стягивает войска к границе с Украиной: МИД сделал заявление и предупредил соседей

Наступление из Беларуси (фото из открытых источников)

"Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом", – говорится в сообщении ведомства.

МИД призвал должностных лиц Республики Беларусь избегать роковых ошибок под давлением Москвы, а вооруженные силы Беларуси – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня.

"Отмечаем, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко внезапно забыл о дружбе с Путиным . В то время как в Москве ожидаемо проигнорировали День независимости Украины, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил цинично поздравить украинцев с их праздником. Он адресовал слова поздравления украинскому народу и пожелал "мирного неба".



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nedruzhnih-dij-respubliki-bilorus?fbclid=IwY2xjawE4S5lleHRuA2FlbQIxMAABHbXilyeuEwwEOaw9T1Toqi2EKZZZKSqCbPtz9BQC03gLh7hz4A3DUe6Bag_aem_tMBRavFRJKbLxf_rT0k8Ag
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